Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

Στόχος του Ιράν ηπρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ
Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε επίθεση με δύο drones, σύμφωνα με εκπρόσωπο του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να προκληθεί πυρκαγιά. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν δυο ισχυρές εκρήξεις και ένας πως είδε στήλη καπνού, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων που εξαπολύει σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του αμερικανικού και του ισραηλινού στρατού από το Σάββατο.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έγιναν δυο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου, όπου εδρεύουν πολλές πρεσβείες.

Αντίδραση Τραμπ για την επίθεση στο Ριάντ

«Σύντομα θα δείτε ποια θα είναι η απάντηση για την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ και για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο NewsNation.

Οδηγία για άμεση παραμονή σε εσωτερικούς χώρους

Λίγο αργότερα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να «παραμείνουν άμεσα σε εσωτερικούς χώρους».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η αμερικανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι εξέδωσε οδηγία «shelter in place» για Τζέντα, Ριάντ και Νταχράν, περιορίζοντας παράλληλα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις προς στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε την ώρα που εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να δήλωσε ότι επίθεση με δύο drones στην πρεσβεία προκάλεσε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το Fox News, το κτήριο της πρεσβείας ήταν άδειο τη στιγμή του πλήγματος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

