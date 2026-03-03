Βανς: Οι ιρανικοί ισχυρισμοί για το πυρηνικό πρόγραμμα «δεν πείθουν»
Οι εγκαταστάσεις που πυρηνικού προγράμματος, δεν δικαιολογούν τους ισχυρισμούς του Ιράν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν θεωρεί αξιόπιστους τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης πως το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου έχει αποκλειστικά πολιτικό και ενεργειακό χαρακτήρα.
Μιλώντας στο Fox News και στον Τζέσι Γουότερς, ο Βανς ανέφερε ότι το Ιράν επικαλείται «εθνική υπερηφάνεια» και ενεργειακές ανάγκες για τον εμπλουτισμό. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «γιατί να κατασκευάζεις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού 70 ή 80 πόδια κάτω από το έδαφος και να εμπλουτίζεις σε επίπεδα πολύ πέραν των πολιτικών αναγκών, αν δεν έχεις στόχο την κατασκευή πυρηνικού όπλου;».
«Δεν πείθει», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις περί ιατρικών ισοτόπων δεν συνάδουν με την υπόγεια ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων.
Ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι ο πρόεδρος έκρινε πως δεν αρκεί η αποτροπή μιας ιρανικής πυρηνικής απειλής μόνο για τα πρώτα χρόνια της δεύτερης θητείας του. Όπως είπε, στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», κάτι που –κατά τον ίδιο– προϋποθέτει «θεμελιώδη αλλαγή νοοτροπίας από το ιρανικό καθεστώς».
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι το ιρανικό καθεστώς ήταν αποδυναμωμένο και αποφασισμένο να φτάσει στο κατώφλι της απόκτησης πυρηνικού όπλου, και γι’ αυτό έλαβε την απόφαση να δράσει, θεωρώντας την αναγκαία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.