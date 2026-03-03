Βανς: Οι ιρανικοί ισχυρισμοί για το πυρηνικό πρόγραμμα «δεν πείθουν»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν θεωρεί αξιόπιστους τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης πως το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου έχει αποκλειστικά πολιτικό και ενεργειακό χαρακτήρα.

Μιλώντας στο Fox News και στον Τζέσι Γουότερς, ο Βανς ανέφερε ότι το Ιράν επικαλείται «εθνική υπερηφάνεια» και ενεργειακές ανάγκες για τον εμπλουτισμό. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «γιατί να κατασκευάζεις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού 70 ή 80 πόδια κάτω από το έδαφος και να εμπλουτίζεις σε επίπεδα πολύ πέραν των πολιτικών αναγκών, αν δεν έχεις στόχο την κατασκευή πυρηνικού όπλου;».

«Δεν πείθει», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις περί ιατρικών ισοτόπων δεν συνάδουν με την υπόγεια ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων.

VICE PRESIDENT VANCE: “What the president determined is he didn't want to just keep the country safe from an Iranian nuclear weapon for the first three, four years of his second term.”



“He wanted to make sure that Iran could never have a nuclear weapon, and that would require… pic.twitter.com/r9oxjzExoh

— Fox News (@FoxNews) March 3, 2026



Ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι ο πρόεδρος έκρινε πως δεν αρκεί η αποτροπή μιας ιρανικής πυρηνικής απειλής μόνο για τα πρώτα χρόνια της δεύτερης θητείας του. Όπως είπε, στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», κάτι που –κατά τον ίδιο– προϋποθέτει «θεμελιώδη αλλαγή νοοτροπίας από το ιρανικό καθεστώς».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι το ιρανικό καθεστώς ήταν αποδυναμωμένο και αποφασισμένο να φτάσει στο κατώφλι της απόκτησης πυρηνικού όπλου, και γι’ αυτό έλαβε την απόφαση να δράσει, θεωρώντας την αναγκαία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.