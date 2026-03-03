Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι «ατέρμονος» – Το ιρανικό καθεστώς απειλεί τις ΗΠΑ

Ο Νετανιάχου περιέγραψε την εκστρατεία ως «γρήγορη και αποφασιστική δράση» ενώ δικαιολόγησε και τη συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων

Γιάννης Φιλιππάκος

Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι «ατέρμονος» – Το ιρανικό καθεστώς απειλεί τις ΗΠΑ
Abir Sultan/Pool Photo via AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που πυροδοτήθηκε από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν δεν θα είναι «ατέρμονος πόλεμος», αλλά παραδέχθηκε ότι μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου περιέγραψε την εκστρατεία ως «γρήγορη και αποφασιστική δράση», προσθέτοντας ωστόσο ότι, παρότι η επιχείρηση «μπορεί να πάρει λίγο χρόνο», «δεν πρόκειται να διαρκέσει χρόνια».

Το ιρανικό καθεστώς απειλεί τις ΗΠΑ

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ περιέγραψε με σκληρούς όρους τη συμπεριφορά του Ιράν, λέγοντας πως «το Ιράν εδώ και 47 χρόνια φωνάζει “θάνατο στην Αμερική”».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων, είπε ότι «βόμβαρδισαν τις πρεσβείες σας. Προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο φορές. Δολοφόνησαν τον δικό τους λαό, σφαγίασαν τόσους πολλούς και απλώσαν ένα παγκόσμιο δίκτυο τρόμου».

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία ως «ενα καθεστώς αφοσιωμένο στην καταστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

05:06ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι «ατέρμονος» – Το ιρανικό καθεστώς απειλεί τις ΗΠΑ

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Οι ιρανικοί ισχυρισμοί για το πυρηνικό πρόγραμμα «δεν πείθουν»

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: «Αμυντική» ενέργεια η επίθεση εναντίον του Ισραήλ

02:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψύχραιμη» η Wall Street απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

01:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «μεγάλο κύμα» επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες 24 ώρες

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Η CENTCOM διαψεύδει το Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει

00:36ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη»

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

23:57WHAT THE FACT

Δεν είναι μόνο το γυμναστήριο: Μικρές καθημερινές ασκήσεις μπορούν να σώσουν την υγεία σας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο - Οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

05:06ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι «ατέρμονος» – Το ιρανικό καθεστώς απειλεί τις ΗΠΑ

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ