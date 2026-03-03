Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα είναι «ατέρμονος» – Το ιρανικό καθεστώς απειλεί τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που πυροδοτήθηκε από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν δεν θα είναι «ατέρμονος πόλεμος», αλλά παραδέχθηκε ότι μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου περιέγραψε την εκστρατεία ως «γρήγορη και αποφασιστική δράση», προσθέτοντας ωστόσο ότι, παρότι η επιχείρηση «μπορεί να πάρει λίγο χρόνο», «δεν πρόκειται να διαρκέσει χρόνια».

Το ιρανικό καθεστώς απειλεί τις ΗΠΑ

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ περιέγραψε με σκληρούς όρους τη συμπεριφορά του Ιράν, λέγοντας πως «το Ιράν εδώ και 47 χρόνια φωνάζει “θάνατο στην Αμερική”».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων, είπε ότι «βόμβαρδισαν τις πρεσβείες σας. Προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο φορές. Δολοφόνησαν τον δικό τους λαό, σφαγίασαν τόσους πολλούς και απλώσαν ένα παγκόσμιο δίκτυο τρόμου».

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία ως «ενα καθεστώς αφοσιωμένο στην καταστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».