Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Τρίτη θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα ενώ από το απόγευμα θα «επικρατήσουν νέες συννεφιές», χωρίς όμως να δώσουν κάποιες βροχές. Η θερμοκρασία το πρωί θα είναι πιο ανεβασμένες ενώ το μεσημέρι θα φτάσει και τους 19 βαθμούς.

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι τοπικές συννεφιές οι οποίες θα συνοδεύονται από αφρικανική σκόνη.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο μέχρι το πρωί της Πέμπτης, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποιες διάσπαρτες βροχές στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της ηπειρώτικης χώρας, ενώ από το Σάββατο ο καιρός και πάλι θα βελτιωθεί.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι τις 12 Μαρτίου, δεν αναμένονται κάποια αξιόλογα καιρικά φαινόμενα καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, «πάμε σε αντικυκλώνες συνθήκες», οι οποίες θα δίνουν χώρα στις «κατεβασιές κρύου αέρα», κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Μάλιστα υπάρχει η τάση μετά τις 8 Μαρτίου, αυτές οι κατεβασιές να γίνουν πιο κρύες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 3 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 και τοπικά στα βόρεια έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά και τα νότια θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και κατά τόπους στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.