Διακοπές νερού την Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Πύργου και Υψηλάντου
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Αριστοτέλους και Ισμήνης
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)
Μαργαριτίου και Σαγγαρίου
