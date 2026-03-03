Tραμπ: «Οι πόλεμοι μπορούν να συνεχίζονται για πάντα» με τα υπάρχοντα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά μετά την άφιξή του με το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο Corpus Christi, στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Νέο μήνυμα στην πλατφόρμα TruthSocial δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας οτι οι πόλεμοι «μπορούν να συνεχίζονται για πάντα». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε τα αποθέματα πυρομαχικών «μεσαίας και ανώτερης μεσαίας ποιότητας» της χώρας του, τα οποία, όπως λέει, «ποτέ δεν ήταν υψηλότερα ή καλύτερα». «Όπως μου ειπώθηκε σήμερα», γράφει, «έχουμε ουσιαστικά απεριόριστο απόθεμα αυτών των όπλων».

«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα εφόδια.»«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να θριαμβεύσουν!» Για το ευρύτερο πλαίσιο: Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν θα συνεχιστούν «με πλήρη ισχύ» μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.

Αργότερα πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει «πολύ περισσότερο», αφού αρχικά είχε υπονοήσει ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι «δεν πρόκειται να έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο» και δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες θα είναι «γρήγορες και αποφασιστικές».