Τραγωδίες στην άσφαλτο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στη Συγγρού - Καραμπόλα με ένα νεκρό στην Ποσειδώνος

Έχασε τη ζωή του ο 40χρονος οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στη Λεωφόρο Συγγρού.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άνδρας νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες

Την ίδια στιγμή, στη Λεωφόρο Συγγρού ένα ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες. Συγκεκριμένα, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε πυκνούς καπνούς από την καμπίνα, πρόλαβε να σταματήσει και να εγκαταλείψει το όχημα λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, προχωρώντας στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Καραμπόλα με 1 νεκρό και 2 τραυματίες

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.