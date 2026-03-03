Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ έπιασε 40χρονο να αφαιρεί καλώδια χαλκού βάρους 70 κιλών

Συνελήφθη σήμερα (03/03) τα ξημερώματα στην περιοχή της Διαλογής από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, 40χρονος, ο οποίος εντοπίσθηκε από φύλακα του ΟΣΕ να αφαιρεί καλώδια χαλκού, ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης προέβη στην ίδια ενέργεια τρεις φορές την 01-03-2026.

Συνολικά αφαίρεσε καλώδια χαλκού περίπου (70) κιλών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο και ένας κόφτης.