Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

Επίδειξη δύναμης σε στρατιωτικό αλλά και προπαγανδιστικό επίπεδο κάνει το Ιράν. Μετά τα απανωτά χτυπήματα στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου η Τεχεράνη έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους.

Στα πλάνα που έδειξε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Fars φαίνονται δεκάδες drones σε υπόγεια τούνελ αλλά και ιρανικοί πύραυλοι τοποθετημένοι σε εκτοξευτές. Οι τοίχοι σε αυτά τα τούνελ είναι καλυμμένοι με ιρανικές σημαίες και σε κάποιο σημείο είναι κρεμασμένη και μία φωτογραφία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα συγκεκριμένα drones μοιάζουν με τα Shahed-136. Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης σκηνές εκτόξευσης drones και πυραύλων προφανώς σε μία προσπάθεια η Τεχεράνη να δείξει την δύναμη πυρός που χρησιμοποιεί στα αντίποινα κατά των εχθρών της.

https://www.instagram.com/reel/DVYHtXoFfeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

