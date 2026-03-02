Λίντσεϊ Λόχαν - Στο Ντουμπάι για «ασφαλή και ειρηνική ζωή»
Η ηθοποιός έφυγε από τις ΗΠΑ και δημιούργησε οικογένεια στο Ντουμπάι, όπου ζει την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία
Η διάσημη ηθοποιός Λίντσεϊ Λόχαν ζει τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπάι, επιλέγοντας το για μια πιο ήσυχη ζωή από εκείνη του Χόλιγουντ.
Τις τελευταίες όμως ημέρες ο μέχρι πρότινος παράδεισος για διάσημους, influencers και κοσμοπολίτες πάσης φύσεως έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, που πυροδότησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης και ένα άνευ προηγουμένου μπαράζ χτυπημάτων σε χώρες του Κόλπου.
Η Λίντσεϊ Λόχαν, σύμφωνα με το TMZ, και η οικογένειά της, ο σύζυγός της Bader Shammas και ο γιος τους, Luai, είναι καλά μετά τα χτυπήματα στο Ντουμπάι από το Ιράν.
Η Λίντσεϊ ζει στο Ντουμπάι από το 2015. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της Vogue Arabia, αποκαλύπτοντας ότι της αρέσει να ζει στο Ντουμπάι λόγω της «γαλήνης και της ειρήνης» που βρήκε μακριά από τους paprazzi όταν ζούσε στις ΗΟΑ.