Λίντσεϊ Λόχαν - Στο Ντουμπάι για «ασφαλή και ειρηνική ζωή»

Η διάσημη ηθοποιός Λίντσεϊ Λόχαν ζει τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπάι, επιλέγοντας το για μια πιο ήσυχη ζωή από εκείνη του Χόλιγουντ.

Τις τελευταίες όμως ημέρες ο μέχρι πρότινος παράδεισος για διάσημους, influencers και κοσμοπολίτες πάσης φύσεως έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, που πυροδότησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης και ένα άνευ προηγουμένου μπαράζ χτυπημάτων σε χώρες του Κόλπου.

Η Λίντσεϊ Λόχαν, σύμφωνα με το TMZ, και η οικογένειά της, ο σύζυγός της Bader Shammas και ο γιος τους, Luai, είναι καλά μετά τα χτυπήματα στο Ντουμπάι από το Ιράν.