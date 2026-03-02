Σύρος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη μαρίνα - Ήταν υπήκοος Δανίας
Επρόκειτο για έναν 80χρονο υπήκοο Δανίας, τον οποίο αναγνώρισαν οι οικείοι του
Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε τη Δευτέρα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή εντός μαρίνας, στη Σύρο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού, τα οποία ανέσυραν τη σορό. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο, παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.
Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για έναν 80χρονο υπήκοο Δανίας, τον οποίο αναγνώρισαν οι οικείοι του.
Από το Λιμεναρχείο Σύρου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
