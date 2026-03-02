Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 92χρονου το 2017 στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη 33χρονη

Χειροπέδες σε μία 33χρονη πέρασαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος 92χρονου τον Αύγουστο του 2017 στην Αθήνα, καθώς και για διακεκριμένη κλοπή σε βάρος 59χρονου που τελέστηκε το 2023 στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σορός του 92χρονου που διέμενε στο κέντρο της Αθήνας είχε εντοπιστεί στις 11 Αυγούστου του 2017. Κατά τη αυτοψία που είχε διενεργηθεί, εντοπίστηκε μαχαίρι, ενώ κατά την εξερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα, καθώς και στο όχημα του θύματος, βρέθηκαν σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα.

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, προηγήθηκε καταγγελία 59χρονου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, σύμφωνα με την οποία, η οικιακή βοηθός του αφαίρεσε στις 28 Νοεμβρίου 2023 από την οικία του, 3 πλάκες χρυσού, συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Μετά τη συγκριτική εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών των ευρημάτων των δύο υποθέσεων, προέκυψε ταύτιση του γενετικού τύπου που είχε ανιχνευθεί στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας με τον γενετικό τύπο που εντοπίστηκε στην υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής, ο οποίος αντιστοιχεί στην 33χρονη κατηγορούμενη.

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες χθες (01-03-2026), η κατηγορούμενη προσήχθη στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, βρέθηκε και κατασχέθηκε φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας και ληστείας, η κατηγορούμενη συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών Αθηνών, ενώ για την έτερη υπόθεση, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της για διακεκριμένη κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

