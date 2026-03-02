Βόλος: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου

Η γυναίκα βρέθηκε μέσα στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι

Νεκρή μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου εντοπίστηκε μία γυναίκα στον Βόλο.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα thenewspaper.gr, η γυναίκα βρέθηκε φέροντας τραύμα στο κεφάλι και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραύμα προήλθε από πτώση ή αν σχετίζεται με ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της. Ο τελευταίος βρίσκεται αυτή την ώρα στην Αστυνομία, όπου καταθέτει στο πλαίσιο της προανάκρισης.

