Έντονη η ανησυχία στην Κύπρο μετά την πυραυλική επίθεση - Εντολή για εκκένωση σε τέσσερις κοινότητες

53 άτομα έχουν πάει σε ξενοδοχεία - Οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έντονη η ανησυχία στην Κύπρο μετά την πυραυλική επίθεση - Εντολή για εκκένωση σε τέσσερις κοινότητες
  • Μετά την πυραυλική επίθεση στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, εκκενώθηκαν κατοικίες κοντά στη βάση και 53 άτομα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία.
  • Υπάρχει εντολή για εκκένωση σε τέσσερις κοινότητες στην επαρχία Πάφου.
  • Το αεροδρόμιο της Πάφου λειτουργεί κανονικά μετά τη λήξη του συναγερμού.
  • Οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα και καλούν σε ψυχραιμία.
Έντονη παραμένει η ανησυχία στην Κύπρο μετά το ιρανικό χτύπημα στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου, Παναγιώτης Λιασίδης, ανέφερε ότι οι κατοικίες κοντά στη βρετανική βάση εκκενώθηκαν από το πρωί, με 53 άτομα να έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία, κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν πάει σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Λιασίδης υπάρχει οδηγία για εκκένωση σε άλλες τέσσερις κοινότητες στην επαρχία της Πάφου, ενώ το αεροδρόμιο της περιοχής λειτουργεί κανονικά, καθώς έχει σημάνει λήξη του συναγερμού.

Ο ίδιος συνέστησε ψυχραιμία, «μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί», τόνισε ωστόσο ότι οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση στην Κύπρο

Ο συναγερμός στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου χτύπησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα απόψε, όταν drone ιρανικής κατασκευής προσέγγισε και κατάφερε πλήγμα, με περιορισμένες μόνο, υλικές ζημιές.

Η σημασία ωστόσο του χτυπήματος φαίνεται πως είναι σπουδαιότερη, καθώς πρόκειται για χτύπημα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγες ώρες μόνο αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε άδεια στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει και βρετανικές βάσεις στον πόλεμο.

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση

Οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου τέθηκαν σε πλήρη κινητοποίηση, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, μετά από έκρηξη στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η έκρηξη προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone τύπου Shahed.

Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ηλεκτρονικά μηνύματα αποστάλθηκαν στα μέλη του προσωπικού της βρετανικής βάσης: Στο πρώτο, καλούνταν μέλη του προσωπικού και οι οικογένειες τους όπως παραμείνουν στα σπίτια τους, λόγω απειλής για την ασφάλεια και όπως καλυφθούν κάτω από έπιπλα, μακριά από παράθυρα.

Στο δεύτερο μήνυμα γινόταν αναφορά σε χτύπημα από drone στον διάδρομο των Βάσεων Ακρωτηρίου και σε μικρές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Πληροφορίες της εφημερίδας «Πολίτης» αναφέρουν πως στόχος του drone ήταν συγκεκριμένο υπόστεγο της βάσης, το οποίο χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Άμυνα της Κύπρου

Κυβερνητικές, στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές της Κύπρου, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ενέργεια με χαρακτηριστικά στοχευμένης επίδειξης ισχύος, η οποία δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο συμβάν.

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας τέθηκε σε πλήρη ενεργοποίηση από τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό με μη επανδρωμένο αερόχημα στις Βρετανικές Βάσεις στην περιοχή Ακρωτηρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, με κύριο στόχο την υποστήριξη και ενημέρωση των κατοίκων, σε συντονισμό με τον δήμαρχο Δήμος Κουρίου, τον αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου και τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.

Όπως αναφέρεται, λήφθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας για διευκόλυνση όσων επιθυμούν να μετακινηθούν.

Παράλληλα, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, παρέχοντας ενημέρωση, συνδρομή στη μεταφορά πολιτών σε χώρους φιλοξενίας και πραγματοποιώντας περιπολίες για τυχόν ανάγκες.

Σειρήνες και καταφύγια αν χρειαστεί

Λόγω της ρευστής κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, με οδηγίες προς τον πληθυσμό για κατεύθυνση στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, όπως υπόγεια ή δωμάτια με συμπαγείς τοίχους, αποφεύγοντας την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

