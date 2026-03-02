Ιράν: Χτύπησε κι άλλο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων καίγεται στα Στενά του Ορμούζ, αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ισχυρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιρανική στρατιωτική δύναμη δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν το «Athen Nova», το οποίο αποκάλεσε «σύμμαχο των ΗΠΑ».

Στενό του Ορμούζ: Διακοπή χωρίς επίσημο αποκλεισμό

Αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινές επιδρομές στο Ιράν το Σάββατο, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους, η Τεχεράνη προχώρησε άμεσα σε αντίποινα. Το Ιράν στοχοποίησε το Ισραήλ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Το αποτρεπτικό εγχειρίδιο του Ιράν δεν περιορίζεται σε χερσαίους στόχους. Ο Κόλπος και το Στενό του Ορμούζ , μέσω των οποίων διέρχεται ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίνουν στην Τεχεράνη μια ιδανική ευκαιρία να ταρακουνήσει τις παγκόσμιες αγορές.

Το Ιράν μπορεί να απειλήσει τις ναυτικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία χρησιμοποιώντας πυραύλους κατά πλοίων, ναυτικές νάρκες, drones και σκάφη ταχείας επίθεσης. Έχει επίσης επιδείξει αυτό που αποκαλεί «υπερηχητικά» συστήματα, όπως η σειρά Fattah, διαφημίζοντας πολύ υψηλές ταχύτητες και ευελιξία, αν και τα ανεξάρτητα στοιχεία σχετικά με την επιχειρησιακή τους κατάσταση παραμένουν περιορισμένα.

Δεν είναι απαραίτητος ένας επίσημος αποκλεισμός για να επηρεαστούν οι αγορές. Οι προειδοποιήσεις που αποδίδονται στα δεξαμενόπλοια του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν που βρίσκονται εκτός του στενού και η αυξανόμενη ασφάλιση κινδύνου πολέμου επηρεάζουν ήδη τις κινήσεις των πλοίων και το κόστος μεταφοράς. Το Σώμα IRGC έχει επίσης δηλώσει ότι έπληξε τρία πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Ο δανικός όμιλος ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων Maersk δήλωσε την Κυριακή ότι ανέστειλε όλες τις διελεύσεις πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης