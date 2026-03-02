Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο
Στο βίντεο, ένας ντόπιος άνδρας πλησιάζει τη γυναίκα, τη ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια και την ευχαριστεί για την υποστήριξή της
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κατοίκους του Κουβέιτ να προσφέρουν βοήθεια σε μια Αμερικανίδα πιλότο F-15E, η οποία καταρρίφθηκε από φιλικά πυρά.
Στο βίντεο, ένας ντόπιος άνδρας πλησιάζει τη γυναίκα, τη ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια και την ευχαριστεί για την υποστήριξή της.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας
20:23 ∙ WHAT THE FACT
Στη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου δεν βρέχει σχεδόν ποτέ, αλλά δεν κάνει ζέστη - Να γιατί
19:49 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων λόγω Ιράν
19:45 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο
19:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο
02:20 ∙ WHAT THE FACT