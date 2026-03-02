Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

Ένα βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κατοίκους του Κουβέιτ να προσφέρουν βοήθεια σε μια Αμερικανίδα πιλότο F-15E, η οποία καταρρίφθηκε από φιλικά πυρά.

Στο βίντεο, ένας ντόπιος άνδρας πλησιάζει τη γυναίκα, τη ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια και την ευχαριστεί για την υποστήριξή της.

A video has surfaced on social media showing residents of Kuwait offering help to an American F-15E pilot, who was shot down by friendly fire.



In the footage, a local man approaches the woman, asks if she needs assistance, and thanks her for her support. pic.twitter.com/ztKrLUPNWp — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

