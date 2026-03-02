Κρήτη: Προσήχθη Γεωργιανός ως ύποπτος για κατασκοπεία κοντά στη βάση της Σούδας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την προσαγωγή ενός Γεωργιανού κοντά στη βάση της Σούδας ο οποίος κρίθηκε ύποπτος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη μετά από έρευνα της ΕΥΠ στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γεωργιανός εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα κοντά στη βάση της Σούδας και αφού τέθηκε αρχικά υπό παρακολούθηση τελικά προσήχθη από την ΕΛΑΣ καθώς υπήρχαν υπόνοιες ότι προβαίνει σε ύποπτες ενέργειες.