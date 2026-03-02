Κρήτη: Προσήχθη Γεωργιανός ως ύποπτος για κατασκοπεία κοντά στη βάση της Σούδας
Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι κινήσεις του στον κόλπο της Σούδας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την προσαγωγή ενός Γεωργιανού κοντά στη βάση της Σούδας ο οποίος κρίθηκε ύποπτος για κατασκοπεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη μετά από έρευνα της ΕΥΠ στα Χανιά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γεωργιανός εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα κοντά στη βάση της Σούδας και αφού τέθηκε αρχικά υπό παρακολούθηση τελικά προσήχθη από την ΕΛΑΣ καθώς υπήρχαν υπόνοιες ότι προβαίνει σε ύποπτες ενέργειες.
Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο Γεωργιανός συνέλλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας
20:23 ∙ WHAT THE FACT
Στη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου δεν βρέχει σχεδόν ποτέ, αλλά δεν κάνει ζέστη - Να γιατί
19:49 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων λόγω Ιράν
19:45 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο
19:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο
02:20 ∙ WHAT THE FACT