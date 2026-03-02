Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στην Ελλάδα και πάλι οι αδερφές Αλεξανδρή - Συνάντηση με Κούβελο

Η επιστροφή των Άννας-Μαρίας, Ειρήνης και Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα επισημοποιήθηκε τη Δευτέρα (02/03) με την παρουσία τους στα γραφεία της Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου συναντήθηκαν με τον πρόεδρό της, Ισίδωρο Κούβελο.

Κούβελος, Αδερφές Αλεξανδρή
Ο Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τις Ελληνίδες κολυμβήτριες στην ΕΟΕ
Οι τρίδυμες παγκόσμιες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης επιστρέφουν οριστικά στα ελληνικά χρώματα, έπειτα από πολυετή διεθνή πορεία με την Αυστρία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ τις καλωσόρισε με θερμά λόγια, τονίζοντας τη σημασία της απόφασής τους τόσο για τις ίδιες όσο και για τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά. Όπως ανέφερε, η επιστροφή τους αποτελεί ιδιαίτερη στιγμή συγκίνησης, επισημαίνοντας πως η Ολυμπιακή Επιτροπή και η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος είναι το «σπίτι» τους.

«Μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά που γυρίσατε. Η επιστροφή σας είναι πολύ σημαντική, πρώτα απ’ όλα για σας, αλλά και για την πατρίδα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για όλο το ελληνικό αθλητισμό. Αυτό είναι το σπίτι σας, αυτή είναι η οικογένειά σας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και η Κολυμβητική Ομοσπονδία, είναι τα σπίτια σας, έτσι πρέπει να νιώθετε. Σας αγκαλιάζουμε, σας αγαπάμε, σας θέλουμε κοντά μας.

Eίμαι ένα χρόνο πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά η μεγαλύτερη συγκίνηση είναι αυτή που νιώθω σήμερα εδώ μαζί. Όταν μου είπε ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ότι πρέπει να επιδιώξουμε την επιστροφή σας, για μένα ήταν απόφαση ζωής. Και να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην σας λείψει τίποτα και να αφοσιωθείτε στον πρωταθλητισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Kouvelos-Alexandri

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ υποδέχθηκε τις αδερφές Αλεξανδρή

Eurokinissi Sports

Εκ μέρους των αδελφών, η Άννα-Μαρία εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή τους για τη στήριξη και την αγάπη που έλαβαν, τονίζοντας πως τα λόγια και η υποδοχή που τους επιφυλάχθηκε λειτουργούν ως ισχυρό κίνητρο για τη συνέχεια.

«Πραγματικά τέτοια αγάπη, τέτοια στήριξη, τέτοια λόγια, είναι όλα μοναδικά για μας και έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τα εκτιμάμε ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι μας δίνουν και ένα επιπλέον κίνητρο για την προπόνηση. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και κλαίμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Νιώθουμε όμως και μια μεγάλη ευθύνη γιατί εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάδα. Και ανυπομονούμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε συναισθήματα από σας, τα λόγια σας, να τα χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά και να βγει στην προπόνηση», ήταν τα λόγια της.

Στην επίσημη υποδοχή παρευρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμάς Τόκας, καθώς και η ειδική γραμματέας της ΚΟΕ και υπεύθυνη του αθλήματος, Δέσποινα Καράμπελα, επιβεβαιώνοντας το θερμό κλίμα και τη σημασία της επιστροφής των τριών αθλητριών.

