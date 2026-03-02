AEGEAN: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, ΗΑΕ και Σαoυδική Αραβία

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, το Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, προχωρά η Aegean.

Ειδικότερα, με σημερινή ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί:

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις απογευματινές ώρες της 6ης Μαρτίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς τη Τζέντα και το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026.

Οι πτήσεις προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026.

Στο παρακάτω link ο αναλυτικός πίνακας με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώθηκαν:

https://el.about.aegeanair.com/media-center/deltia-typoy/2026/aegean-announcement-flight-cancellations/

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία, μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το 'Αμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 16 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων, είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.

