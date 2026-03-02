Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ από τον Λίβανο αργά χθες το βράδυ, προκαλώντας μαζική βομβιστική επίθεση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε πολλές βάσεις της οργάνωσης.

Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής, το Ισραήλ, για πρώτη φορά, κατέρριψε πύραυλο με λέιζερ. Το Iron Beam, ενεργοποιήθηκε και για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης για να αναχαιτίσει ρουκέτες και πυραύλους.

Το Ισραήλ δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο με το Iron Beam να αναχαιτίζει έναν πύραυλο, επιδεικνύοντας την τεχνολογική του ικανότητα.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε από το Ισραηλινό War Room καταδεικνύει τις δυνατότητες του Iron Beam, το οποίο έχει περιγραφεί ως το αμυντικό σύστημα της «νέας εποχής πολέμου» του Τελ Αβίβ.

Το βίντεο δείχνει πυραύλους της Χεζμπολάχ να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό και στη συνέχεια να καταστρέφονται από το Iron Beam.

⚡HISTORIC: For the first time ever, Israel used the Iron Beam to intercept rockets fired by Hezbollah. pic.twitter.com/DU63REU22k — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 2, 2026

Εκτός από τη σύγχρονη τεχνολογία Iron Beam, το Ισραήλ βασίζεται επίσης στο διάσημο αμυντικό του σύστημα Iron Dome, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα του δικτύου αεράμυνας και σύμβολο της στρατιωτικής καινοτομίας της χώρας.

Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε στο παρελθόν φθηνούς πυραύλους και η αναχαίτισή τους κόστιζε στο Ισραήλ, καθώς οι πύραυλοι αναχαίτισης είναι ακριβοί στην κατασκευή.

Αλλά τώρα, για λιγότερο από 2 δολάρια, το Iron Beam αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους.

