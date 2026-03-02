Στη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου δεν βρέχει σχεδόν ποτέ, αλλά δεν κάνει ζέστη - Να γιατί

Ως έρημος ορίζεται η περιοχή, όπου το ετήσιο όριο βροχοπτώσεων είναι κάτω από 250 mm, και η ζέστη δεν αποτελεί προϋπόθεση.

Στο μυαλό, όταν μιλάμε για έρημο έρχεται χωρίς καθυστέρηση η Σαχάρα, με τους τεράστιους αμμόλοφους και διάσπαρτους μεμονωμένους φοίνικες, που δέχεται στα 9,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια της, λίγο περισσότερο από 100 χιλιοστά βροχής ετησίως.



Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέρος στον πλανήτη που χαρακτηρίζεται έρημος και είναι ακόμη μεγαλύτερο: η έρημος της Ανταρκτικής.

Η Ανταρκτική είναι κατά μέσο όρο η πιο ξηρή, κρύα και θυελλώδης ήπειρος, με μέση ετήσια βροχόπτωση 166 χιλιοστά.

Στο στρώμα πάγου της βρίσκεται το 90% του συνολικού γλυκού νερού της Γης και καλύπτει μια τεράστια έκταση 14,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Οι αφιλόξενοι συνθήκες σημαίνουν ότι τα περισσότερα ζώα που συνδέουμε με την Ανταρκτική – όπως οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι και οι φώκιες – συγκεντρώνονται γύρω από τις ακτές και τις θάλασσές της. Υπάρχουν όμως και άλλα ζώα που ζουν στην Ανταρκτική, όπως η σκνίπα της Ανταρκτικής (Belgica antarctica), το μόνο έντομο που μπορεί να επιβιώσει εκεί όλο το χρόνο.

Η Ανταρκτική είναι μια πολική έρημος και είναι πιο κρύα από τη «συνάδελφό» την την Αρκτική. Ενώ στη Σαχάρα οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπεράσουν τους 50 βαθμούς Κελσίου, στην Ανταρκτική φτάνουν τους -89 βαθμούς Κελσίου.