Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις της Γενεύης, μεταξύ Ουάσινγκτον - Τεχεράνης, παρά τα ευχολόγια, εκ του αποτελέσματος ήταν ναυάγιο, όπως αποδείχθηκε δύο ημέρας αργότερα, όταν η «συμαχία» ΗΠΑ - Ισραήλ ξεκίνησε πολεμική επιχείρηση εναντίον του Ιράν «αποκεφαλίζοντας» την ηγεσία της χώρας, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τώρα, ρεπορτάζ του NBC News αποκαλύπτει το εκκρηκτικό παρασκήνιο της συνάντησης των απεσταλμένων των δύο χωρών, δίνοντας μία εξήγηση για τα όσα ακολούθησαν 48 ώρες αργότερα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί έβαλε τις φωνές στον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Γενεύη με σκοπό την αποτροπή στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο Αραγκτσί άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ισχυριζόμενος ότι η χώρα του έχει «αναφαίρετο δικαίωμα» στον εμπλουτισμό ουρανίου, προκαλώντας τον Γουίτκοφ να απαντήσει αν οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να σταματήσουν το Ιράν, όπως αναφέρει το ρεπορτά του αμερικανικού δικτύου, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματουχο.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», φέρεται να είπε ο Γουίτκοφ στον Αραγκτσί σε απάντηση στις φωνές του.

Όταν τα όσα συνέβησαν μεταφέρθηκαν από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στον Αμερικανό πρόεδρο, προκαλώντας του «αμηχανία».

Σχεδόν δύο ημέρες αργότερα, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης