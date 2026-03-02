ΗΠΑ - Τραμπ: Το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN, διάρκειας εννέα λεπτών, ότι ο αμερικανικός στρατός «συντρίβει» το Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι το «μεγάλο κύμα» της επίθεσης δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί.

«Τους συντρίβουμε», δήλωσε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNN. «Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων η πιθανή διάρκεια της σύγκρουσης, η έκπληξή του για την εκτεταμένη ιρανική αντεπίθεση, καθώς και τα σχέδια διαδοχής στο εσωτερικό της χώρας.

Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν κάτι περισσότερο, πέρα από τη στρατιωτική επίθεση, ώστε να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

«Πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές έξω».

Και, όπως προειδοποίησε ο ίδιος, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

«Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».

