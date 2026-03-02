Πόλεμος στο Ιράν: Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων - Σπεύδουν να βάλουν βενζίνη οι Έλληνες

Κατά 50% αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη - Ουρές στα βενζινάδικα υπό τον φόβο των ανατιμήσεων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

INTIME NEWS
  • Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.
  • Το Κατάρ ανακοίνωσε τη διακοπή παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου λόγω στρατιωτικών επιθέσεων στις εγκαταστάσεις του.
  • Στην Ελλάδα, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στα βενζινάδικα από πολίτες που φοβούνται νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
  • Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής συνιστά ψυχραιμία και ελέγχους για να αποφευχθεί η αισχροκέρδεια.
Επιβεβαιώνονται σταδιακά οι φόβοι των προηγούμενων ημερών για άλμα στις τιμές των καυσίμων, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Η επίθεση ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου και σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, με το άνοιγμα των αγορών οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν αύξηση σχεδόν 50%, την ώρα που το Κατάρ που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αερίου στον κόσμο, δήλωσε ότι σταματά την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, ή αερίου που έχει ψυχθεί για αποστολή, λόγω των στρατιωτικών επιθέσεων στις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με την Argus Media, το τελευταίο δεξαμενόπλοιο LNG πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο.

Ουρές στα βενζινάδικα υπό τον φόβο των αυξήσεων

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα, έχει καταγραφεί σήμερα αυξημένη κίνηση στα πρατήρια βενζίνης υπό τον φόβο των ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, «από το Σάββατο άρχισε αυτός ο πανικός», με κόσμο να συρρέει στα βενζινάδικα για να γεμίσει το ντεπόζιτο.

Ωστόσο, η κ. Ζάγκα από πλευράς της τονίζει ότι «δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τόσο πανικός στον κόσμο, λες και αύριο δεν θα έχουμε καύσιμο». «Εγώ παρέλαβα το Σάββατο και γέμισα το μαγαζί. Σήμερα το μεσημέρι τελείωσε η απλή αμόλυβδη», σημείωσε επιπλέον.

Ανέφερε, μάλιστα, και παράδειγμα πελάτη που πήγε στο κατάστημά της με τρία οχήματα που έχει στην κατοχή του και τα γέμισε, ενώ στην καθημερινότητά του χρησιμοποιεί μόνο το ένα από αυτά.

Η κ. Ζάγκα συνέστησε «καλή διαχείριση της κατάστασης, πρόληψη και ελέγχους», με σκοπό να αποφευχθεί η αισχροκέρδεια.

