Ισχυρό άλμα άνω του 7% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία
Η πρώτη αντίδραση των αγορών, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου απογειώθηκαν, ξεπερνώντας ακόμα και το 7% κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές εμπορευμάτων στην Ασία, προτού η άνοδός τους περιοριστεί κάπως, μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο και τα αντίποινα της Τεχεράνης, εξελίξεις που εγείρουν ανησυχίες για σοβαρές αναταράξεις στην προσφορά μαύρου χρυσού.
Συγκεκριμένα, στις 03:10 (ώρα Ελλάδος) στις αγορές της Ασίας:
- Το πετρέλαιο τύπου Βrent παράδοσης Απριλίου, που αποτελεί και παγκόσμιο σημείο αναφοράς, καταγράφει άνοδο στο 7,45% στα 78,30 δολάρια το βαρέλι.
- Η τιμή το συμβολαίου του αμερικάνικου αργού τύπου West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Απριλίου, κερδίζει 7,13% στα 71,80 δολάρια το βαρέλι.
