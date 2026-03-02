Βρετανία: «Φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της Κύπρου
Η πρώτη αντίδραση της Βρετανίας για το περιστατικό στο Ακρωτήρι της Κύπρου
Ο βρετανικός στρατός αντιδρά σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές.
