Πακιστάν: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε διαδηλώσεις υπέρ του Ιράν

Νεκροί στο Πακιστάν σε βίαιες διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, με συγκρούσεις έξω από αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις και εκτεταμένα επεισόδια σε Καράτσι, Γκίλγκιτ και Ισλαμαμπάντ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πακιστάν: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε διαδηλώσεις υπέρ του Ιράν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
Τουλάχιστον 17άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στο Πακιστάν, στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κυρίως όταν συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις προσπάθησαν να καταλάβουν εξ εφόδου διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη χώρα.

Στο Καράτσι, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε εκατοντάδες διαδηλωτές να προσπαθούν να εισβάλουν στο αμερικανικό προξενείο, προτού απωθηθούν από την αστυνομία, η οποία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Καράτσι, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν ως το βράδυ της Κυριακής.

Τουλάχιστον εννιά από τα θύματα σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με πληροφορίες νοσοκομείων στο AFP.

APTOPIX Pakistan Iran US Israel Protests

Οι αρχές στην επαρχία Σιντ, όπου υπάγεται η μεγαλούπολη, διέταξαν να αρχίσει να διενεργείται έρευνα, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους.

Το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στον τοίχο του περιβόλου και έσπασαν παράθυρα της αμερικανικής διπλωματικής εγκατάστασης, με κάποιους να λένε πως είχαν πρόθεση να το πυρπολήσουν, προτού επέμβει η αστυνομία.

Στην πόλη Γκίλγκιτ, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στις οποίες υπήρξαν επίσης πολλοί τραυματισμοί, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο Ζαχίρ Σα.

Στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, σχεδόν 4.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, πολλοί κρατώντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την προηγουμένη, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν προειδοποιητικά πυρά και είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Pakistan Iran US Israel

Στη Σκαρντού, διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο του ΟΗΕ και τρία οχήματα ενώ χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Λαχόρη.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έκρινε ότι η δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ αποτελούσε «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

«Ο λαός του Πακιστάν ενώνεται με τον λαό του Ιράν αυτές τις ώρες οδύνης και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του για την μάρτυρα» Αλί Χαμενεΐ, πρόσθεσε.

«Το ελάχιστο που όφειλε να κάνει η κυβέρνησή μας ήταν να μας αφήσει να εκφράσουμε το πένθος μας», πρόσθεσε.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Πακιστάν κάλεσαν τους υπηκόους των χωρών αυτών να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.

Ο πρωθυπουργός Σαρίφ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση εν μέσω των βομβαρδισμών που διεξάγονται από το πρωί προχθές Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που παρουσίασε ως κυρίως ισραηλινή επιχείρηση.

