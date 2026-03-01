Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον θάνατο της 30χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του συντρόφου της, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος. Ο ίδιος απορρίπτει κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε ατύχημα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, η γυναίκα γλίστρησε στις σκάλες του σπιτιού τους και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή άρχισε να αμφισβητείται μετά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Oι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής προσθέτουν νέα δεδομένα στην υπόθεση. Παρότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, γείτονες κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες που ακούγονταν από το σπίτι.

Μάλιστα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως περνώντας έξω από την κατοικία το μεσημέρι του Σαββάτου άκουσε έναν άντρα να φωνάζει επανειλημμένα «όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε».

Λίγη ώρα αργότερα, η 30χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή.

«Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

Αποκαλύψεις που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα για την, διαφαινόμενη, άγρια δολοφονία μιας 31χρονης εγκύου από τον σύντροφό της, ο οποίος κρατείται από τις Αρχές.

Μιλώντας στο MEGA γειτόνισσα ανέφερε πως άκουσε το βράδυ της δολοφονίας τον άνδρα να φωνάζει στη γυναίκα «ψόφα σαν το σκυλί». Μετά η ίδια ανέφερε πως άκουσε «βαβούρα» και «βρισιές».

Η γυναίκα που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα κύησης εντοπίστηκε στις σκάλες του διαμερίσματος από τον 38χρονο σύντροφό της, που εργάζεται ως διανομέας. Ο άνδρας ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι η 31χρονη έπεσε από τις σκάλες, ωστόσο τα ευρήματα του ιατροδικαστή δεν επιβεβαιώνουν πτώση ως αιτία του τραυματισμού. Στη σορό εντοπίστηκαν μώλωπες και τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, πιθανώς προερχόμενο από αντικείμενο.

Ο άνδρας αρχικά προσήχθη, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σημειώνεται ότι μάρτυρες ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε συχνές εντάσεις και φωνές, ενώ μια γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε ασκήσει βία και σε προηγούμενη σύντροφό του.

