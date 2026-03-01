Ερντογάν: «Λυπήθηκα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ»
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «λυπημένος» από τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε ισραηλοαμερικανικές επιδρομές εναντίον του Ιράν.
«Με θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα» το Σάββατο, ανέφερε σε μήνυμά του στο X, εκφράζοντας τα «συλλυπητήρια» της Τουρκίας στον ιρανικό λαό.
