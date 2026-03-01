Δώρο ζωής από πατέρα 10χρονου που πέθανε από καρκίνο - Μάζεψε χρήματα για να στηρίξει καρκινοπαθείς

«Κύμα» συγκίνησης προκάλεσε στο διαδίκτυο η πρωτοβουλία του πατέρα ενός 10χρονου αγοριού που πέθανε από καρκίνο να τρέξει 240 μίλια από την Καλιφόρνια προς τον Ειρηνικό Ωκεανό για να συγκεντρώσει χρήματα για οικογένειες παιδιών με καρκίνο.

Ο Matt Meo, του οποίου ο 10χρονος γιος Landon Meo πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου το 2022, ξεκίνησε το ταξίδι Auburn Pacific 240 από το Auburn προς το Point Reyes στις 25 Φεβρουαρίου. Στόχος του είναι να δώσει σε τρεις «οικογένειες με καρκίνο» από 10.000 δολάρια η καθεμία στο τερματισμό και επιπλέον 10.000 δολάρια για έρευνα κατά του καρκίνου.

Όσοι θέλουν να κάνουν δωρεά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα του έργου στο PayPal και να παρακολουθήσουν την πρόοδό του στον αγώνα μέσω live tracker.

Ο Matt, περιγράφοντας την αποστολή ως μια «τρελή 5ήμερη περιπέτεια» στο Instagram, θα κουβαλάει επίσης φωτογραφίες — του γιου του, παιδιών από τις τρεις οικογένειες, άλλων παιδιών με καρκίνο, επιζώντων και νεαρών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την ασθένεια — κατά τη διάρκεια του τρεξίματος.

Ο Matt αφιερώνει συγκεκριμένα χιλιόμετρα σε παιδιά κατά μήκος της διαδρομής του.

«Τρέχουμε μαζί. Θα κουβαλάω αυτές τις 63 φωτογραφίες μαζί μου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος: 14 μαχητές, 24 επιζώντες, 25 για πάντα. Κάποιοι τοπικοί, κάποιοι από Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία», έγραψε στο Instagram.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram στις 26 Φεβρουαρίου φαίνεται ότι ο Matt είχε ολοκληρώσει 77 μίλια και είχε συγκεντρώσει 17.600 δολάρια από τον στόχο των 40.000 δολαρίων του έργου.

Οι τρεις οικογένειες που θα συναντήσουν τον Matt στον τερματισμό κοντά στον Ειρηνικό Ωκεανό θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να στηρίξουν τα τρία παιδιά τους — τον 5χρονο Elias, τον 18χρονο Malachi και την 4χρονη Arya — στην θεραπεία τους κατά του καρκίνου.

Διαβάστε επίσης