Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας την κράτησε στην κορυφή και μετρίασε την γκέλα

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν το Πανθεσσαλικό να μοιάζει με… Allwyn Arena, αλλά είδαν την ομάδα τους να «γκαλάρει», αφήνοντας απροσδόκητα δύο βαθμούς στην μάχη της κορυφής.

Η «Ένωση» γλίτωσε τα χειρότερα στο 8ο λεπτό των κα8θυστερήσεων, όταν ο Ρέλβας με τρομερό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Με αυτό τον τρόπο οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν στην κορυφή, έχοντας, πλέον, συγκάτοικο τον Ολυμπιακό.

Ο Βόλος προηγήθηκε με τον Κόμπα στο 14’, αλλά ο Βάργκα ισοφάρισε στο 34ο λεπτο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν ξανά κεφάλι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ουρτάδο στο 61’.

Μέχρι να έρθει το γκολ του Ρέλβας, η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με Κοϊτά και Γιόβιτς, αλλά και δύο γκολ που δεν μέτρησαν για οφσάιντ των Βάργκα και Ρότα.

Στο τέλος του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Τσιμεντερίδης πήρε πίσω μετά από έλεγχο του VARίστα, Παπαδόπουλου. Αμφότεροι έκαναν έξαλους τους ανθρώπους της «Ένωσης» με τις αποφάσεις τους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποβάλλεται για διαμαρτυρία στο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του Βόλος – ΑΕΚ

Ο κόσμος της ΑΕΚ έγραψε ιστορία, καθώς 20.000 φίλοι της βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό. Οι παίκτες του Νίκολιτς επιδίωξαν να τους ευχαριστήσουν και θα μπορούσαν να το είχαν κάνει με το «καλημέρα» στο ματς. Ο Γιόβιτς, όμως, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά, μετά το γύρισμα του Ρότα στο 2ο λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Βόλος είχε την πρώτη τελική με τον Στρακόσα να απέκρουσε το πλασέ του Ουρτάδο, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γκολ της ομάδας του.

Μετά από τραγικό λάθος του Ρότα, έπειτα από πίεση του Κόμπα, ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα πήρε την μπάλα και πλάσαρε, με τον Στρακόσα να διώχνει, αλλά στην επαναφορά ο Κόμπα σε κενή εστία έκανε το 1-0 στο 14’.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ, καθώς όσο κυλούσε το παιχνίδι, γινόταν ολοένα και πιο περίπλοκο. Η σωστή αμυντική τακτική του Μπράτσου, όμως, προκάλεσε «πονοκεφάλους» στους φιλοξενούμενους.

Τη λύση έδωσε τελικά ο Βάργκα, ο οποίος έπειτα από την εξαιρετική σέντρα του Μαρίν, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 34’. Αυτή είναι η έβδομη ασίστ του Ρουμάνου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε για να βρει και δεύτερο γκολ. Στις καθυστερήσεις ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη, αλλά στη συνέχεια το πήρε πίσω, έπειτα από παρέμβαση του VARίστα, Παπαδόπουλου.

Με τη λήξη του ημιχρόνου, οι άνθρωποι της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει κίτρινη στον Γιόβιτς και κόκκινη στον Νίκολιτς!

Μετά την ανάπαυλα, ο Βόλος κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ, καθώς έπειτα από παρέμβαση του VAR (Παπαδόπουλος), ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Πήλιου. Βέβαια, νωρίτερα στη φάση κανένας από τους δύο δεν είδε το επιθετικό φάουλ του Ουρτάδο στον Βίντα. Ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα ευστόχησε στο πέναλτι για το 2-1 στο 61ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, η αναμέτρηση αποτέλεσε μονόλογο για την ΑΕΚ, η οποία πίεσε για την ισοφάριση. Στο 71ο λεπτό ο Βάργκα σκόραρε, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς ήταν από θέση οφσάιντ, ενώ εννιά λεπτά αργότερα η «Ένωση» είχε το πρώτο της δοκάρι, έπειτα από σουτ του Κοϊτά.

Στο 83’ ο Ρότα σκόραρε, αλλά ήταν κι αυτός οφσάιντ, ενώ στο 86’ ο Σιαμπάνης έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, έπειτα από την κεφαλιά του Γιόβιτς, ο οποίος είχε άλλη μια καλή στιγμή στις καθυστερήσεις.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα γνωρίσει ήττα – σοκ ήρθε η σουτάρα του Ρέλβας να σώσει τον βαθμό στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.