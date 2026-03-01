Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας την κράτησε στην κορυφή και μετρίασε την γκέλα

Η ΑΕΚ βρέθηκε μια… ανάσα από ήττα – σοκ στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό, αλλά η γκολάρα του Ρέλβας έσωσε τον βαθμό (2-2), με τον οποίο παραμένει στην κορυφή της Super League, έχοντας, πλέον, συγκάτοικο τον Ολυμπιακό - Δύο δεκάρια για την «Ένωση»

Βαγγέλης Πάτας

Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας την κράτησε στην κορυφή και μετρίασε την γκέλα
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν το Πανθεσσαλικό να μοιάζει με… Allwyn Arena, αλλά είδαν την ομάδα τους να «γκαλάρει», αφήνοντας απροσδόκητα δύο βαθμούς στην μάχη της κορυφής.

Η «Ένωση» γλίτωσε τα χειρότερα στο 8ο λεπτό των κα8θυστερήσεων, όταν ο Ρέλβας με τρομερό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Με αυτό τον τρόπο οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν στην κορυφή, έχοντας, πλέον, συγκάτοικο τον Ολυμπιακό.

Ο Βόλος προηγήθηκε με τον Κόμπα στο 14’, αλλά ο Βάργκα ισοφάρισε στο 34ο λεπτο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν ξανά κεφάλι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ουρτάδο στο 61’.

Μέχρι να έρθει το γκολ του Ρέλβας, η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με Κοϊτά και Γιόβιτς, αλλά και δύο γκολ που δεν μέτρησαν για οφσάιντ των Βάργκα και Ρότα.

Στο τέλος του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Τσιμεντερίδης πήρε πίσω μετά από έλεγχο του VARίστα, Παπαδόπουλου. Αμφότεροι έκαναν έξαλους τους ανθρώπους της «Ένωσης» με τις αποφάσεις τους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποβάλλεται για διαμαρτυρία στο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του Βόλος – ΑΕΚ

Ο κόσμος της ΑΕΚ έγραψε ιστορία, καθώς 20.000 φίλοι της βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό. Οι παίκτες του Νίκολιτς επιδίωξαν να τους ευχαριστήσουν και θα μπορούσαν να το είχαν κάνει με το «καλημέρα» στο ματς. Ο Γιόβιτς, όμως, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά, μετά το γύρισμα του Ρότα στο 2ο λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Βόλος είχε την πρώτη τελική με τον Στρακόσα να απέκρουσε το πλασέ του Ουρτάδο, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γκολ της ομάδας του.

Μετά από τραγικό λάθος του Ρότα, έπειτα από πίεση του Κόμπα, ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα πήρε την μπάλα και πλάσαρε, με τον Στρακόσα να διώχνει, αλλά στην επαναφορά ο Κόμπα σε κενή εστία έκανε το 1-0 στο 14’.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ, καθώς όσο κυλούσε το παιχνίδι, γινόταν ολοένα και πιο περίπλοκο. Η σωστή αμυντική τακτική του Μπράτσου, όμως, προκάλεσε «πονοκεφάλους» στους φιλοξενούμενους.

Τη λύση έδωσε τελικά ο Βάργκα, ο οποίος έπειτα από την εξαιρετική σέντρα του Μαρίν, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 34’. Αυτή είναι η έβδομη ασίστ του Ρουμάνου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε για να βρει και δεύτερο γκολ. Στις καθυστερήσεις ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη, αλλά στη συνέχεια το πήρε πίσω, έπειτα από παρέμβαση του VARίστα, Παπαδόπουλου.

Με τη λήξη του ημιχρόνου, οι άνθρωποι της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει κίτρινη στον Γιόβιτς και κόκκινη στον Νίκολιτς!

Μετά την ανάπαυλα, ο Βόλος κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ, καθώς έπειτα από παρέμβαση του VAR (Παπαδόπουλος), ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Πήλιου. Βέβαια, νωρίτερα στη φάση κανένας από τους δύο δεν είδε το επιθετικό φάουλ του Ουρτάδο στον Βίντα. Ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα ευστόχησε στο πέναλτι για το 2-1 στο 61ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, η αναμέτρηση αποτέλεσε μονόλογο για την ΑΕΚ, η οποία πίεσε για την ισοφάριση. Στο 71ο λεπτό ο Βάργκα σκόραρε, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς ήταν από θέση οφσάιντ, ενώ εννιά λεπτά αργότερα η «Ένωση» είχε το πρώτο της δοκάρι, έπειτα από σουτ του Κοϊτά.

Στο 83’ ο Ρότα σκόραρε, αλλά ήταν κι αυτός οφσάιντ, ενώ στο 86’ ο Σιαμπάνης έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, έπειτα από την κεφαλιά του Γιόβιτς, ο οποίος είχε άλλη μια καλή στιγμή στις καθυστερήσεις.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα γνωρίσει ήττα – σοκ ήρθε η σουτάρα του Ρέλβας να σώσει τον βαθμό στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Ασλανίδης: «Δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί η πραγματική δικαιοσύνη»

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 1-0: Ανοίγει το σκορ με τον Ερνάντεθ

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: 2.000 βόμβες έπεσαν στο Ιράν - Ήδη οι μισές από τον Πόλεμο των 12 Ημερών

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Δορυφορική εικόνα πάνω από το λιμάνι - Υψώνονται καπνοί

19:46ΕΛΛΑΔΑ

OPEN: Ολοήμερος ενημερωτικός μαραθώνιος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επέτειο των Τεμπών

19:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος στο «πάρτι» της πλαστογραφίας στην Τέχνη - Νέο νομικό «οπλοστάσιο» προστατεύει δημιουργούς και συλλέκτες

19:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας την κράτησε στην κορυφή και μετρίασε την γκέλα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Σε άνδρα που πέθανε το 2004 ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βυθίσαμε 9 ιρανικά πλοία - «Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό»

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: «Χαμός» για την επετειακή φανέλα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης: Με αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

19:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με πρεσβεία Τεχεράνης για την ασφάλεια των Ελλήνων στο Ιράν

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο φωτογράφος που αποθέωσε το National Geographic μιλά στο Newsbomb για τον μοναχικό αργυροπελεκάνο της Κερκίνης

18:36ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πλησίασαν καν»: Το Πεντάγωνο για τους πυραύλους των Φρουρών στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»

18:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Βόλος: Αιφνιδίασαν οι γηπεδούχοι, ισοφάρισε ο Βάργκα | Δείτε τα γκολ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ευχές του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ στα ουαλικά με υπότιτλους

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Σε άνδρα που πέθανε το 2004 ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βυθίσαμε 9 ιρανικά πλοία - «Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα. Σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Δορυφορική εικόνα πάνω από το λιμάνι - Υψώνονται καπνοί

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδελφού της

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ανδρών που βρέθηκαν απανθρακωμένοι

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ