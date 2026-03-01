Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής: Όταν πονά η ψυχή μας, να μην σιωπά...

Ο γνωστός Ψυχίατρος και Ψυχαναλυτής μιλά στο Newsbomb.gr για το πολιτισμικό πλαίσιο και στην οικογένεια στην οποία μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά

Δημήτρης Κοτταρίδης

Στο πολιτισμικό πλαίσιο και στην οικογένεια στην οποία μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά ως παράγοντες της βίας μεταξύ των ανηλίκων αναφέρεται ο Σάββας Σαββόπουλος επισημαίνοντας πως το πιο σημαντικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η παιδεία.

Ο γνωστός Ψυχίατρος και Ψυχαναλυτής ο οποίος φιλοξενεί το Newsbomb.gr στο γραφείο του τονίζει πως το παιδί πρέπει να μάθει να εκπαιδεύει την επιθετικότητα η οποία αναπτύσσεται μέσα του από τη στιγμή που γεννιέται.

Ο κ. Σαββόπουλος αναφέρεται στο ρόλο της οικογένειας και πως αυτός επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, επισημαίνει την ανάγκη οι γονείς να περνούν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, χαρακτηρίζει εξαιρετικό τον ρόλο του παππού και της γιαγιάς ενώ σχετικά με τον ρόλο του σχολείου τονίζει πως αυτός δεν θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά και μόνο στο μαθησιακό κομμάτι.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββόπουλο πολλές φορές η οικογένεια δεν αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες της ψυχικής ωρίμανσης και πως πρέπει να συνδράμουν το παιδί να βρει το δρόμο του ενώ στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πολλά παιδιά που μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά στοχοποιούνται χωρίς το σχολείο να μπορεί να τα προστατεύσει.

Σχετικά με το σχεδιασμό για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νέους ο κ. Σαββόπουλος εκφράζει την άποψη πως αυτό θα βοηθήσει καθώς η χρήση τους γίνεται, όπως λέει, με τρόπο άναρχο δημιουργώντας πολλά προβλήματα αφού ενισχύονται επιμέρους παρεκκλίνουσες παρορμήσεις ενός παιδιού.

Όσον αφορά στη χρήση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων από ανήλικα ο κ. Σαββόπουλος τονίζει πως τα παιδιά με αυτό τον τρόπο οδηγούνται στο εθισμό, αναφερόμενος σε έρευνες που δείχνουν πως ένα ποτήρι αλκοόλ είναι ένα ποτήρι παραπάνω από ό,τι πρέπει.

Σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας ο κ. Σαββόπουλος επισημαίνει πως μετά την πανδημία τα περιστατικά πολλαπλασιάστηκαν προσθέτοντας πως οι διαταραχές αυτές οδηγούν σε σωματικές ασθένειες. Όπως λέει τα μισά περιστατικά που πηγαίνουν σε ένα γιατρό είναι συνδεδεμένα με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του ασθενούς. «Όταν πονάει η ψυχή μας, να μην σιωπά» λέει χαρακτηριστικά…

