Ιράν: Νεκρά τέσσερα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ

Τουλάχιστον τέσσερα μέλη της οικογένειας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, οι νεκροί είναι η κόρη του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο γαμπρός του, ένα από τα εγγόνια του και η νύφη του. Η αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή φέρεται να έπληξε ένα συγκρότημα κατοικιών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης.

Ο θάνατος των μελών της οικογένειας του Χαμενεΐ επιβεβαιώθηκε επίσης από το πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua και το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, τα οποία επικαλέστηκαν επίσημες ανακοινώσεις από το γραφείο του ανώτατου ηγέτη.

Αυτή η ανακοίνωσε ακολούθησε αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επιβεβαίωναν τον θάνατο του 86χρονου Αλί Χαμενεΐ ως αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

