Το Dacia Duster Spirit of Sand θα κατασκευαστεί σε μόλις 500 μονάδες

Του Γιάννη Σκουφή

Μετά την επιτυχία της στο φετινό ράλι Ντακάρ, η Dacia παρουσιάζει το σπέσιαλ Duster Spirit of Sand, που βασίζεται στην κορυφαία εξοπλιστική έκδοση Extreme και διαθέτει επιπλέον στοιχεία εμπνευσμένα από την έρημο.

Το αμάξωμα είναι σε απόχρωση Sandstone όπως και οι καθρέφτες, οι ζάντες των 17 ιντσών είναι μαύρες, ενώ ειδικά γραφικά στο κάτω μέρος τονίζουν τον πιο σκληροτράχηλο χαρακτήρα.

Πέρα από την εμφάνιση, το Spirit of Sand διαθέτει στάνταρ προστατευτική ποδιά κινητήρα και κιβωτίου από ντουραλουμίνιο πάχους 6 χιλιοστών, στοιχείο που στην έκδοση Extreme προσφέρεται προαιρετικά. Υπάρχει επίσης δυνατότητα προσθήκης αξεσουάρ, όπως σχάρα οροφής, πρόσθετοι προβολείς LED, ελαστικά παντός εδάφους και αύξηση της απόστασης από το έδαφος κατά 30 χιλιοστά.

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν διακοσμητικές υπερβολές, αλλά ο εξοπλισμός είναι πλήρης μιας και περιλαμβάνει οθόνη infotainment 10,1 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, κάμερες περιμετρικής προβολής και αισθητήρες παρκαρίσματος, ακόμη και adaptive cruise control με σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου.

Η έκδοση εξοπλίζεται με το εξηλεκτρισμένο σύστημα πρόωσης Hybrid-G 150 4×4. Ο τετρακύλινδρος κινητήρας των 1.200 κυβικών με την ήπια υβριδική υποβοήθηση αποδίδει 138 ίππους και 230 Nm, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα προσθέτει 30 ίππους και 87 Nm.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 152 ίππους, καθιστώντας το την πιο ισχυρή εκδοχή του Duster. Με δύο ρεζερβουάρ 50 λίτρων για βενζίνη και LPG, η αυτονομία μπορεί να αγγίξει έως 1.500 χιλιόμετρα.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε 500 αυτοκίνητα, με τιμή, στη Ρουμανία, από 28.990 ευρώ και έναρξη παραδόσεων τον Απρίλιο.

