Ιρανός που ζει στη χώρα μας: Το καθεστώς των μουλάδων θυμίζει την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα

Μέσα σε δύο λεπτά και με λίγα λόγια, Ιρανός που ζει στη χώρα μας εξηγεί τι γίνεται στην πατρίδα του, παρομοιάζοντας το καθεστώς του Ιράν με την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα.

«Να σας εξηγήσω με μία φράση», λέει σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok και εξηγεί: «Φανταστείτε να ήταν ακόμα οι Οθωμανοί στην Ελλάδα, να σας σκοτώνουν, επειδή είσαι χριστιανός, να βιάζουν τις γυναίκες σας, να καίνε την ιστορία σας, τη γλώσσα σας, την ταυτότητά σας, να σου απαγορεύουν να βγάλεις στο παιδί σου ελληνικό όνομα, πχ. να μην μπορείς να πεις τον γιο σου Αλέξανδρο, γιατί είναι παράνομο και να πρέπει να τον πεις Αχμέντ ή Μαχμούντ. Αυτό ακριβώς ζούμε εμείς στο Ιράν, αλλά το 2026».

Και συνεχίζει: «Μας κυβερνούν φανατικοί ισλαμιστές 50 χρόνια τώρα, έχουν καταστρέψει τη χώρα, βιάζουν, σκοτώνουν, βασανίζουν και κόβουν το ίντερνετ για να μη βγει τίποτα προς τα έξω».

«Και τώρα ο κόσμος βγήκε ξανά στους δρόμους και απλά τους σκοτώνουν», προσθέτει, συμπληρώνοντας: «Και όταν αυτοί οι Οθωμανοί φύγουν από το Ιράν, θα δείτε πώς όλος ο κόσμος θα αλλάξει. Ό,τι βλέπετε, τρομοκρατίες, τζιχαντιστές, επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές, εκρήξεις, φανατισμός, όλα αυτά χρήματα, αυτή η ενέργεια έρχεται από εκεί».

«Και όταν πέσει αυτό το καθεστώς, θα έρθει φως σε όλο τον κόσμο», καταλήγει στο βίντεό του.

