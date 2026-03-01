Μέση Ανατολή: Στοιχεία επικοινωνίας και οδηγίες για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή

Πυκνοί καπνοί υψώνονται στον ουρανό της Τεχεράνης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν

Στοιχεία επικοινωνίας με τις Αρχές και οδηγίες για την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή έδωσαν οι ελληνικές πρεσβείες των χωρών της περιοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο των ιρανικών επιθέσεων.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ και επιθυμούν να επαναπατριστούν (σε περίπτωση που υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν καλούνται επίσης να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ισραήλ

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ «καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών» (https://www.oref.org.il/eng).

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ παρακαλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/C6UQCCgDtn8sN2MM6 .

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +972 546817282

Ιεροσόλυμα και Δυτική Όχθη

Οι Έλληνες πολίτες στα Ιεροσόλυμα και στη Δυτική Όχθη:

Παρακαλούνται να μείνουν σε ασφαλές μέρος, αν μπορούν κοντά σε καταφύγια, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών: https://www.oref.org.il/eng

Μπορούν να ενημερώσουν το Γενικό Προξενείο για την παρουσία τους στην ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/iyhyWamhyyvHFe5y8

Ενημερώνονται ότι ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι: +972 523032253 και το e-mail: grgencon.jer@mfa.gr

Λίβανος

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι υφίσταται εν ισχύ ταξιδιωτική σύσταση περί αποφυγής επισκέψεων στον Λίβανο.

Συστήνεται στους μη μόνιμα διαμένοντες Έλληνες πολίτες που τυχόν βρίσκονται στο Λίβανο να αναχωρήσουν μέσω διαθέσιμων προγραμματισμένων εμπορικών πτήσεων.

Σε περίπτωση ανάγκης παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Προξενικό Γραφείο στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης +961 71593659

Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Παράλληλα, οι Έλληνες και Ελληνίδες που βρίσκονται στο Κουβέιτ καλούνται:

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους

Να παραμείνουν στις οικίες τους και σε ασφαλές μέρος

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν θα ενημερώνει σε τακτική βάση.

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699.

Ιορδανία

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000

Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Επαναπατρισμού: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

Κατάρ

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119

Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Επαναπατρισμού: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform