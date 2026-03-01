Μέση Ανατολή: Στοιχεία επικοινωνίας και οδηγίες για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή
Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας
Στοιχεία επικοινωνίας με τις Αρχές και οδηγίες για την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή έδωσαν οι ελληνικές πρεσβείες των χωρών της περιοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο των ιρανικών επιθέσεων.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.
Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός.
Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820
Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ και επιθυμούν να επαναπατριστούν (σε περίπτωση που υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν καλούνται επίσης να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Ισραήλ
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ «καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών» (https://www.oref.org.il/eng).
Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.
Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ παρακαλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/C6UQCCgDtn8sN2MM6 .
Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +972 546817282
Ιεροσόλυμα και Δυτική Όχθη
Οι Έλληνες πολίτες στα Ιεροσόλυμα και στη Δυτική Όχθη:
- Παρακαλούνται να μείνουν σε ασφαλές μέρος, αν μπορούν κοντά σε καταφύγια, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών: https://www.oref.org.il/eng
- Μπορούν να ενημερώσουν το Γενικό Προξενείο για την παρουσία τους στην ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/iyhyWamhyyvHFe5y8
- Ενημερώνονται ότι ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.
- Το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι: +972 523032253 και το e-mail: grgencon.jer@mfa.gr
Λίβανος
Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι υφίσταται εν ισχύ ταξιδιωτική σύσταση περί αποφυγής επισκέψεων στον Λίβανο.
Συστήνεται στους μη μόνιμα διαμένοντες Έλληνες πολίτες που τυχόν βρίσκονται στο Λίβανο να αναχωρήσουν μέσω διαθέσιμων προγραμματισμένων εμπορικών πτήσεων.
Σε περίπτωση ανάγκης παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Προξενικό Γραφείο στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης +961 71593659
Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Παράλληλα, οι Έλληνες και Ελληνίδες που βρίσκονται στο Κουβέιτ καλούνται:
- Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους
- Να παραμείνουν στις οικίες τους και σε ασφαλές μέρος
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν θα ενημερώνει σε τακτική βάση.
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699.
Ιορδανία
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000
Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/amman
Πλατφόρμα Επαναπατρισμού: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true
Κατάρ
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/doha
Πλατφόρμα Επαναπατρισμού: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform