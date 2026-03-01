Χάος στο Kαράτσι: Έξι φιλοϊρανοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν μετά την εισβολή στο προξενείο των ΗΠΑ

Έξι διαδηλωτές, εξοργισμένοι από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σκοτώθηκαν και 20 άλλοι τραυματίστηκαν μετά την εισβολή τους στο οχυρωμένο προξενείο των ΗΠΑ στο Καράτσι του Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Εκατοντάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν ξαφνικά κοντά στο αμερικανικό προξενείο» και η αστυνομία έφτασε γρήγορα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Καράτσι, Ρεχάν Άλι. Φωνές που ακούγονται σε ορισμένα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι η διαμαρτυρία υποκινήθηκε από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο γειτονικό Ιράν.

Locals protesting stikes on Iran have stormed the entrance area of the US Consulate in Karachi, Pakistan. pic.twitter.com/fiqSoRRpPt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

Βίντεο που έχουν εντοπιστεί γεωγραφικά από το CNN δείχνουν δεκάδες διαδηλωτές να σπάνε τα οδοφράγματα ασφαλείας και να χτυπούν τα παράθυρα του προξενείου με ξύλα, προτού εμφανιστούν φλόγες στα παράθυρα. Πυροβολισμοί ακούγονται σε τουλάχιστον ένα βίντεο.

Δεν είναι σαφές πώς πέθαναν οι έξι διαδηλωτές, αλλά εμφανίστηκαν εικόνες με αιμόφυρτα σώματα σε φορεία. Η κυκλοφορία του προσωπικού της κυβέρνησης των ΗΠΑ είχε ήδη περιοριστεί στο Καράτσι, με το προξενείο να εκδίδει ανακοίνωση το Σάββατο επικαλούμενο τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

? BREAKING: US CONSULATE IN KARACHI IS UNDER ATTACK RIGHT NOWpic.twitter.com/SCSp37FPrJ — Jackson Hinkle ?? (@jacksonhinklle) March 1, 2026

Το σιιτικό Ισλάμ είναι το κυρίαρχο παρακλάδι στο Ιράν, ενώ οι οπαδοί του αποτελούν μεγάλη μειονότητα στο Πακιστάν.