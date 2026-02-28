Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

Μία νέα απώλεια βιώνει η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, έξι μήνες μετά τον θάνατο της κόρης του, Λένας.

Η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία Σαμαρά έχασε τη θεία της, Ιωάννα Παπαντωνίου.

Με ανάρτησή του στα social media o γιος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστας Σαμαράς αποχαιρέτησε την αγαπημένη του θεία, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά

«Θεία Νανά μου καλό σου ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα. Είσαι και ήσουν έμπνευση και πρότυπο για όλους όσους είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν. Γέμιζες πάντα τον χώρο με την αρχοντιά, με το χαμόγελο και με την απέραντη καλοσύνη που κουβαλούσες μέσα στην καρδιά σου. Πέτυχες πολλά στην σπουδαία σταδιοδρομία σου μα εγώ θα σε θυμάμαι πάντα ως την γλυκιά μου θεία που μου έδωσε τόση αγάπη και που αγαπούσα και εγώ τόσο πολύ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας. Δεν θα φύγεις ποτέ. Αντίο θεία Νανά».

https://www.instagram.com/p/DVMCX51gGSo/

