Ιρανός υπουργός Εξωτερικών: Η αλλαγή καθεστώτος είναι μια «αδύνατη αποστολή»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε ότι ο στόχος του Τραμπ να αλλάξει καθεστώς στο Ιράν είναι μια «αδύνατη αποστολή».

Ανέφερε ότι το Ιράν επιτίθεται σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι «στους Αμερικανούς στην επικράτειά τους», αλλά πρόσθεσε ότι η χώρα του θέλει να αποκλιμακώσει την ένταση και είναι έτοιμη να συζητήσει μόλις τελειώσουν οι επιθέσεις.

«Δεν υπάρχει επικοινωνία αυτή τη στιγμή», είπε σε συνέντευξή του στο NBC News.

«Αλλά αν οι Αμερικανοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας, ξέρουν πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Σίγουρα ενδιαφερόμαστε για αποκλιμάκωση... Αυτός είναι ένας πόλεμος που επέλεξαν οι ΗΠΑ και πρέπει να πληρώσουν για αυτό. Αλλά όσον αφορά εμάς, δεν θέλουμε πόλεμο».

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτίθενται στους Ιρανούς, «αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα κάνουμε εμείς».

«Εμείς κάνουμε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, σε στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, και αυτό γίνεται μόνο ως πράξη αυτοάμυνας».

«Δεν είμαστε εμείς αυτοί που ξεκινήσαμε αυτή την επιθετικότητα», πρόσθεσε. «Ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ που ξεκίνησαν αυτή την επιθετικότητα. Επομένως, δεν υπάρχει όριο στην άμυνα μας, αλλά μόλις σταματήσει η επιθετικότητα, θα σταματήσουμε και την αυτοάμυνα μας».

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Αραγκί απάντησε: «Αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορείς να αλλάξεις το καθεστώς ενώ εκατομμύρια άνθρωποι υποστηρίζουν το λεγόμενο καθεστώς», είπε, προσθέτοντας ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το Ιράν βγήκαν στους δρόμους για να υποστηρίξουν την κυβέρνηση του Ιράν