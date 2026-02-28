Ισραήλ: Ενεργοποιήθηκε ξανά η «Σφεντόνα του Δαβίδ» - Ποιο είναι το υπερόπλο της Ιερουσαλήμ

Την ώρα που το Ιράν έχει στρέψει προς το Ισραήλ τους πυραύλους του, η Ιερουσαλήμ έχει ενεργοποιήσει το υπερόπλο της.

Η αιχμή του δόρατος του υπερσύγχρονου οπλοστασίου των Ισραηλινών είναι η «Σφεντόνα του Δαβίδ». Ένα όπλο που καμία χώρα δεν έχει στη διάθεσή της παρά μόνο το Ισραήλ, το οποίο είναι και αμυντικό και επιθετικό!

Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο αντιαεροπορικό σύστημα που σαν σκοπό έχει να καταρρίπτει πυραύλους που εκτοξεύονται από 100 χιλιόμετρα έως 200 χιλιόμετρα απόσταση και το οποίο αποτελεί μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ που περιλαμβάνει επίσης τόσο το σύστημα μικρού βεληνεκούς «Σιδερένιο Θόλος» (Iron Dome) όσο και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Arrow-2 και Arrow-3.

Η «Σφεντόνα του Δαβίδ» αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από κοινού από την ισραηλινή κρατική εταιρεία Rafael και την αμερικανική Raytheon, έχοντας, πέρα από τις παλαιστινιακές ρουκέτες και τους πυραύλους της οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σχεδιαστεί και για την αναχαίτηση πυραύλων κρουζ που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν.

Είναι δε τόσο αποτελεσματικό σαν όπλο, καθώς έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει την ακριβή τοποθεσία που θα πέσει ο πύραυλος που έχει εκτοξευθεί και την ίδια ώρα να εντοπίζει την ακριβή τοποθεσία από την οποία εκτοξεύτηκε, πραγματοποιώντας άμεσα αντεπίθεση!

Να υπογραμμιστεί πως ο «Σιδερένιος Θόλος», ο οποίος είναι για πυραύλους μικρής εμβέλειας, ενεργοποιήθηκε άμεσα και από τις 5.000 ρουκέτες που εκτόξευσε η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, ελάχιστες, σε σχέση πάντα με τον αριθμό, κατάφεραν να φτάσουν στο ισραηλινό έδαφος.