Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σημεία «στόχος» στο Ιράν - Χάρτης με τις περιοχές που χτύπησαν οι ΗΠΑ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά το συντονισμένο και αναμενόμενο χτύπημα των Αμερικανών και των Ισραηλινών εναντίον του Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.

Η αρχική επίθεση εναντίον του Ιράν είχε στόχο την πρωτεύουσα Τεχεράνη και τουλάχιστον άλλες 7 περιοχές της της χώρας, όπως έχει αποτυπώσει σε χάρτη το Al Jazeera.

Ισχυρή είναι η αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία πρόσφατα ενόψει του χτυπήματος ενισχύθηκε. Σύμφωνα με γράφημα του αραβικού δικτύου, περίπου 40.000 με 50.000 στρατιώτες εδρεύουν σε 19 σημεία της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων στην Κύπρο, αλλά και στην Τουρκία.

Το Ιράν αντέδρασε εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, διευρύνοντας αργότερα την δική του επιχείρηση, με στοχευμένες - όπως ανέφερε, επιθέσεις σε τοποθεσίες στην περιοχή του Κόλπου

Η αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, η αεροπορική βάση Al-Salem στο Κουβέιτ, η αεροπορική βάση Al-Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η πέμπτη αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν έχουν γίνει στόχος ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

