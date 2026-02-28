Μισθοί τότε και τώρα: Η μισθοδοσία του 1988 που άνοιξε συζήτηση για την αγοραστική δύναμη

Μια παλιά απόδειξη μισθοδοσίας στάθηκε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αγοραστική δύναμη και το κόστος ζωής. Ο Ισπανός, Arnau Serrado, δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, παρουσιάζοντας τη μισθοδοσία του παππού του από το 1988.

Το έγγραφο ανέγραφε μηνιαίες αποδοχές 128.285 πεσετών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 771 ευρώ. Όπως εξηγεί, με αυτόν τον μισθό ο παππούς του κατάφερε να συντηρήσει τετραμελή οικογένεια, να αποκτήσει δύο διαμερίσματα και να χτίσει κατοικία, χωρίς -όπως λέει- να στερηθούν βασικά αγαθά. «Έκαναν διακοπές μία φορά τον χρόνο και ζούσαν φυσιολογικά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

