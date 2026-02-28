Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

Με αντικυκλωνικές συνθήκες και ανοιξιάτικη διάθεση αναμένεται να κάνει «ποδαρικό» ο Μάρτιος, σύμφωνα με τις προγνώσεις των Γιώργου Τσατραφύλλια και Σάκη Αρναούτογλου.

Την ώρα που το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις και ψύχρα, η πρώτη εβδομάδα του νέου μήνα επιφυλάσσει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, αφήνοντας πίσω το χειμερινό σκηνικό των τελευταίων ημερών.





Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Για σήμερα η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πού οφείλονται οι αντικυκλωνικές συνθήκες

Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αντικυκλώνας, είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια.

Καθώς ο αέρας κατεβαίνει συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Έτσι δημιουργείται μια "ασπίδα" σταθερού καιρού που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών, χαρίζοντας ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και γενικά ήπιες συνθήκες.

Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως για το επόμενο διάστηγμα «παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών».

Για την Παρασκευή θα σημειωθούν αρχικά κάποιες νεφώσεις, ωστόσο, ο καιρός στη συνέχεια θα καθαρίσει. Η θερμοκρασία θα είναι σε χειμωνιάτικα – ψυχρά επίπεδα.

Το Σάββατο θα ψιχαλίσει στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και την Κυριακή, λίγα φαινόμενα στην Κρήτη.

Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι σε όλη τη χώρα αίθριος.

Η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει σταδιακά, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης