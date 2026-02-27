Με ανοιξιάτικο καιρό η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Με ανοιξιάτικο καιρό η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
ΚΑΙΡΟΣ
7'
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών»

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως για το επόμενο διάστηγμα «παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών».

Για την Παρασκευή θα σημειωθούν αρχικά κάποιες νεφώσεις, ωστόσο, ο καιρός στη συνέχεια θα καθαρίσει. Η θερμοκρασία θα είναι σε χειμωνιάτικα – ψυχρά επίπεδα.

Το Σάββατο θα ψιχαλίσει στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και την Κυριακή, λίγα φαινόμενα στην Κρήτη.

Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι σε όλη τη χώρα αίθριος.

Η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει σταδιακά, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 και στο Θρακικό πέλαγος τη νύχτα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 4, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 5, πρόσκαιρα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.
Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στη βόρεια Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

