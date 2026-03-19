ΗΠΑ: Επιτροπή διορισμένη από τον Τραμπ ενέκρινε την κυκλοφορία χρυσού νομίσματος με τη μορφή του

Οι επικριτές του Τραμπ επισήμαναν ότι η κοπή νομίσματος με την εικόνα εν ενεργεία προέδρου αντιτίθεται στις αμερικανικές αξίες, ιδίως φέτος που η χώρα γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της

Μια ομοσπονδιακή επιτροπή για τις τέχνες, με μέλη διορισμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα την κυκλοφορία ενός αναμνηστικού, χρυσού νομίσματος που θα φέρει τη μορφή του, στην τελευταία μέχρι στιγμής προσπάθεια της κυβέρνησης να τιμήσει τον πρόεδρο.

Οι επικριτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών και των μελών μιας άλλης ομοσπονδιακής επιτροπής τεχνών, επισήμαναν ότι η κοπή νομίσματος με την εικόνα εν ενεργεία προέδρου αντιτίθεται στις αμερικανικές αξίες, ιδίως φέτος που η χώρα γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της.

Κατά την παρουσίαση από ένα στέλεχος του Νομισματοκοπείου στην Επιτροπή Καλών Τεχνών η συζήτηση στράφηκε στη διάμετρο που θα πρέπει να έχει το νόμισμα από χρυσό 24 καρατίων – το μέγιστο όριο είναι τρεις ίντσες. Η Τσάμπερλεν Χάρις, σύμβουλος στον Λευκό Οίκο που διορίστηκε φέτος μέλος της Επιτροπής είπε ότι ο Τραμπ θα προτιμούσε το μεγαλύτερο νόμισμα. "Όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο», σχολίασε.

Το Νομισματοκοπείο θα καθορίσει τις τελικές διαστάσεις του νομίσματος. Ο Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει το σχέδιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα δώσει την εντολή για την κοπή του.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για διευκρινίσεις στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε αμέσως, όπως εξάλλου και το Νομισματοκοπείο, στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το νόμισμα θα εικονίζει τον Τραμπ, με βλοσυρό ύφος, γερμένο προς τα εμπρός σε ένα γραφείο, να κοιτάζει μπροστά. Βασίζεται σε μια φωτογραφία του στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων της Ουάσιγκτον.

«Οι μονάρχες και οι δικτάτορες βάζουν το πρόσωπό τους σε νομίσματα, όχι οι ηγέτες μιας δημοκρατίας», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ. «Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να βάλει το πρόσωπό του σε ένα αναμνηστικό νόμισμα είναι μια προσπάθεια να διαστρεβλώσει το νόημα της επετείου των 250 ετών από την ανεξαρτησία», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση έχει προτείνει και την κοπή ενός διαφορετικού κέρματος του 1 δολαρίου, με την εικόνα του Τραμπ, για τον εορτασμό των 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το 1776. Ο Ντόναλντ Σκαρίντσι, μέλος της διακομματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών για το Νόμισμα –της άλλης ομοσπονδιακής επιτροπής που αρνήθηκε τον περασμένο μήνα να εγκρίνει το χρυσό νόμισμα– είπε ότι το κέρμα του 1 δολαρίου θα παραβίαζε ξεκάθαρα τον νόμο: απαγορεύεται να απεικονίζονται εν ενεργεία ή πρώην πρόεδροι μέχρι και τρία χρόνια μετά τον θάνατό τους. Υπάρχει ωστόσο ένα «παραθυράκι» σε ό,τι αφορά το χρυσό νόμισμα γιατί, σε αντίθεση με αυτό του 1 δολαρίου, το χρυσό είναι συλλεκτικό και δεν θα κυκλοφορεί στην αγορά.

Ο Σκαρίντσι υπενθύμισε ότι, βάσει νόμου, τόσο η δική του Επιτροπή όσο και η Επιτροπή Καλών Τεχνών πρέπει να εγκρίνουν την κοπή οποιουδήποτε νομίσματος. «Παρ’ ολ’ αυτά, αναμένουμε ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι και θα κόψουν και τα δύο νομίσματα», είπε.

Η πρόταση για το χρυσό νόμισμα είναι η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει το όνομα του Τραμπ σε διάφορους δημόσιους θεσμούς στις ΗΠΑ. Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έδωσε το όνομά του σε εμβληματικά κτίρια της Ουάσινγκτον, σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας για εύπορους αλλοδαπούς, σε έναν ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε ένα πρόγραμμα αποταμιευτικών λογαριασμών για παιδιά. Μετονόμασε επίσης το Κέντρο Τεχνών στη Μνήμη του Τζον Φ. Κένεντι σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι» και το Ινστιτούτο Ειρήνης σε «Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», τρεις μήνες πριν ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ

