Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

Το καλοκαίρι του 2026 φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί κάθε χρόνο τους παραθεριστές: πόσο κοστίζει πλέον μια ημέρα στην οργανωμένη παραλία;

Με τις τιμές να αυξάνονται συνεχώς και τις χρεώσεις να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση στην ακτή, η ενοικίαση ομπρέλας και ξαπλωστρών εξελίσσεται σε σημαντική δαπάνη για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η θάλασσα παραμένει ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς των Ιταλών, ωστόσο το κόστος των οργανωμένων παραλιών συνεχίζει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με έρευνα της καταναλωτικής οργάνωσης Altroconsumo, η οποία επικοινώνησε ανώνυμα με 222 παραλιακές επιχειρήσεις σε δέκα ιταλικές τουριστικές περιοχές, οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6% σε σχέση με το 2025. Αν εξεταστεί η τελευταία πενταετία, η συνολική αύξηση αγγίζει το 24%.

Η έρευνα έλαβε ως τιμή αναφοράς την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου (2-8 Αυγούστου) και κατέγραψε τις τιμές για τις τέσσερις πρώτες σειρές ομπρελών σε δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς όπως το Λινιάνο, το Ρίμινι, η Σενιγκάλια, το Βιαρέτζιο, το Παλινούρο, η Αλάσιο, η Γκαλιπόλι, το Αλγκέρο, η Ταορμίνα – Τζαρντίνι και το Άντσιο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις περιοχές, με τη διαφορά κόστους να φτάνει ακόμη και τα 200 ευρώ για την ίδια υπηρεσία.

Για μία εβδομάδα με ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες το κόστος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο ως εξής:

Πρώτη σειρά: 238 ευρώ

Δεύτερη σειρά: 229 ευρώ

Τρίτη σειρά: 219 ευρώ

Από την τέταρτη σειρά και πίσω: 210 ευρώ

Όσο πιο κοντά βρίσκεται κάποιος στη θάλασσα τόσο ακριβότερη είναι η χρέωση.

Οι ακριβότεροι και οι φθηνότεροι προορισμοί

Η Αλάσιο παραμένει η ακριβότερη παραλία της έρευνας. Μία εβδομάδα στην πρώτη σειρά κοστίζει κατά μέσο όρο 368 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των τεσσάρων πρώτων σειρών φτάνει τα 340 ευρώ.

Ακολουθούν:

Γκαλιπόλι: 324 ευρώ

Αλγκέρο: 274 ευρώ

Πάνω από τα 200 ευρώ βρίσκονται επίσης:

Ταορμίνα – Τζαρντίνι Νάξος: 237 ευρώ

Βιαρέτζιο: 232 ευρώ

Χαμηλότερες τιμές καταγράφονται σε:

Παλινούρο: 188 ευρώ

Άντσιο: 179 ευρώ

Σενιγκάλια: 159 ευρώ

Ρίμινι: 158 ευρώ

Η πιο οικονομική περιοχή της έρευνας είναι το Λινιάνο Σαμπιαντόρο, όπου μία εβδομάδα με ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες κοστίζει κατά μέσο όρο 157 ευρώ.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι πιο έντονες ανατιμήσεις σε σχέση με το 2025 παρατηρούνται σε:

Ταορμίνα – Τζαρντίνι: +16%

Αλγκέρο: +14%

Γκαλιπόλι: +10%

Στις περισσότερες άλλες περιοχές οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 2% και 7%, ενώ το Παλινούρο και η Σενιγκάλια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

Γιατί οι Ιταλοί εξακολουθούν να προτιμούν τις οργανωμένες παραλίες

Παρά τις αυξήσεις, οι οργανωμένες παραλίες εξακολουθούν να προσελκύουν σημαντικό ποσοστό των Ιταλών λουομένων.

Η έρευνα δείχνει ότι:

37% των Ιταλών επιλέγει οργανωμένη παραλία.

35% προτιμά ελεύθερες παραλίες.

Πάνω από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί και τις δύο επιλογές.

Ο βασικός λόγος επιλογής οργανωμένης παραλίας είναι η άνεση. Υπηρεσίες, ντους, ασφάλεια, οργάνωση και εξασφαλισμένη θέση αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για το 80% όσων επιλέγουν τα παραλιακά θέρετρα.

Αντίθετα, όσοι προτιμούν τις ελεύθερες παραλίες το κάνουν κυρίως για οικονομικούς λόγους. Η δωρεάν πρόσβαση αποτελεί κίνητρο για το 79% των ερωτηθέντων, ενώ το 63% εκτιμά την ελευθερία να αλλάζει παραλία κάθε ημέρα.