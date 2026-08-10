Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες

Δείτε αναλυτικούς πίνακες με όλα τα μερίσματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (ΜΤΣ, ΜΤΑ και ΜΤΝ)

Newsroom

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές αυξήσεις συντάξεων που ξεκινούν ενδεικτικά από τα 48 ευρώ τον μήνα στους χαμηλούς βαθμούς και για τους καταληκτικούς βαθμούς φθάνουν στα 150 ευρώ φέρνει το νέο μισθολογικό καθεστώς που ισχύει από πέρυσι τον Οκτώβριο για 160.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οι αυξημένες μηνιαίες αποδοχές θα ανεβάζουν χρόνο με τον χρόνο και τις συντάξιμες αποδοχές των ενστόλων και, σε συνδυασμό με τα επιπλέον έτη παραμονής στον βαθμό αποστρατείας, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα κερδίζουν μεγαλύτερη σύνταξη κάθε χρόνο, αφενός διότι αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία και αφετέρου διότι θα ανεβαίνει ο συντάξιμος μισθός τους.

Οι πρώτες θετικές επιπτώσεις φαίνονται ήδη σε όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το 2026, καθώς ο συντάξιμος μισθός τους, που θα υπολογιστεί με τις μέσες μηνιαίες μικτές συντάξιμες αποδοχές τους από το 2002 ως το 2026, θα έχει και μια περαιτέρω προσαύξηση λόγω των αυξήσεων του νέου μισθολογίου.

Οι αυξήσεις μισθών:

Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην κατηγορία Α΄ (ανώτεροι αξιωματικοί) φτάνουν στα 280 ευρώ τον μήνα.

Στην κατηγορία Β΄ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού είναι 130 ευρώ.

Στην κατηγορία Γ΄ (ΟΒΑ κ.λπ.) η μέση αύξηση είναι 103 ευρώ τον μήνα.

Στην Αστυνομία, στην κατηγορία Α΄ η μέση αύξηση είναι 236, στην κατηγορία Β΄ 130 ευρώ, στην κατηγορία Γ΄ είναι 92 ευρώ και στην κατηγορία Δ΄ (ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ τον μήνα μικτά.

Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ, που διαφοροποιείται ανάλογα με την μισθολογική κατηγορία.

Με βάση τις παραπάνω μέσες αυξήσεις μισθών, οι συντάξεις του 2026, ακόμη και για τα ίδια έτη υπηρεσίας με όσους αποχώρησαν το 2025, θα είναι υψηλότερες ως και 150 ευρώ.

Για παράδειγμα:

  1. Η σύνταξη με 35 έτη το 2025 και συντάξιμο μισθό 2.300 ευρώ είναι 1.295 ευρώ, ενώ με τα ίδια έτη υπηρεσίας και με αύξηση του συντάξιμου μισθού στα 2.440 λόγω του νέου μισθολογίου, η σύνταξη το 2026 διαμορφώνεται σε 1.357 ευρώ, με αύξηση κατά 63 ευρώ.
  2. Η σύνταξη με 37 έτη το 2025 και συντάξιμο μισθό 2.730 ευρώ είναι 1.662 ευρώ, ενώ με τα ίδια έτη υπηρεσίας και με αύξηση του συντάξιμου μισθού στα 2.930 ευρώ λόγω του νέου μισθολογίου, η σύνταξη το 2026 διαμορφώνεται σε 1.763 ευρώ, με αύξηση κατά 100 ευρώ.
  3. Η σύνταξη με 40 έτη το 2025 και συντάξιμο μισθό 3.470 ευρώ είναι 2.171 ευρώ, ενώ με τα ίδια έτη υπηρεσίας και με αύξηση του συντάξιμου μισθού στα 3.750 ευρώ λόγω του νέου μισθολογίου, η σύνταξη το 2026 διαμορφώνεται σε 2.322 ευρώ, με αύξηση κατά 150 ευρώ.Η σύγκριση των συντάξιμων μισθών και των συντάξεων για αποχώρηση το 2026 έναντι του 2025 δείχνει ότι η αύξηση των συντάξιμων αποδοχών οδηγεί σε υψηλότερες συντάξεις ακόμη και για τα ίδια έτη ασφάλισης.

Τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού

Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες με όλα τα μερίσματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (ΜΤΣ, ΜΤΑ και ΜΤΝ). Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο και τα έτη μετοχικής σχέσης. Όσο αυξάνονται τα έτη και το μισθολογικό κλιμάκιο, αυξάνεται αντίστοιχα και το καταβαλλόμενο μέρισμα.

Για παράδειγμα, στο ΜΤΣ, στο μισθολογικό κλιμάκιο Α1, με 35 έτη, αντιστοιχούν 48 μερίδια και μηνιαίο μέρισμα 247,32 ευρώ. Στο κλιμάκιο Α6, με 31 έτη, το μέρισμα ανέρχεται σε 196,20 ευρώ, ενώ με 25 έτη διαμορφώνεται στα 175,18 ευρώ. Αντίστοιχα, για τα κλιμάκια Α22–Α24, Β9–Β11 και Γ4, το μέρισμα κυμαίνεται από 142,21 ευρώ για 35 έτη έως 118,51 ευρώ για 25 έτη.

Τα μερίσματα του ΜΤΝ και η ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΑ για τους αποστράτους της Πολεμικής Αεροπορίας διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας. Για παράδειγμα, με 35 έτη υπηρεσίας, ο ΠτέραρχοςΑ/ΓΕΕΘΑ λαμβάνει μέρισμα 595,32 ευρώ και ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ 241,90 ευρώ, με συνολική μηνιαία παροχή 837,22 ευρώ. Αντίστοιχα, ο Ταξίαρχος λαμβάνει μέρισμα 464,64 ευρώ και ενίσχυση 188,80 ευρώ, με συνολικό ποσό 653,44 ευρώ. Για τους κατώτερους βαθμούς, ο Σμηναγός δικαιούται συνολικά 490,08 ευρώ (348,48 ευρώ μέρισμα και 141,60 ευρώ ΕΚΟΕΜΑ).

Για τους απόστρατους του Π.Ν., πέραν των μερισμάτων καταβάλλεται ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ ανάλογα με τον βαθμό και το καθεστώς αποχώρησης του μερισματούχου. Για παράδειγμα, με έξοδο έως τις 31/12/2016, ο Ναύαρχος Α/ΓΕΕΘΑ με 35 έτη υπηρεσίας λαμβάνει μέρισμα 174,00 ευρώ, ενώ ο Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ λαμβάνει 163,56 ευρώ. Αντίστοιχα, ο Πλωτάρχης δικαιούται 87,00 ευρώ. Για όσους αποχώρησαν από 1/1/2017 και υπάγονται στο νέο μισθολόγιο, στην Α΄ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης ο Αρχιπλοίαρχος λαμβάνει 151,38 ευρώ, ο Αντιπλοίαρχος 132,24 ευρώ, ενώ ο Σημαιοφόρος 80,04 ευρώ.

Οι αυξήσεις λόγω νέου μισθολογίου στις νέες συντάξεις των ενστόλων με αίτηση το 2026 (ενδεικτικός πίνακας)

1.png
2.png

(1) Πριν την αύξηση του νέου μισθολογίου, (2) Με μέση αύξηση νέου μισθολογίου από 100 ως 280 ευρώ

Τα μερίσματα του ΜΤΣ ανά μισθολογικό κλιμάκιο

1786353932439-136513082-1.png
1786353940754-632071551-2.png

Πηγή: ΜΤΣ (τιμή μεριδίου 5,15 ευρώ)

Τα μερίσματα και η ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΑ για τους αποστράτους της Πολεμικής Αεροπορίας

1786353985690-131496979-1.png

Τα μερίσματα του ΕΚΟΕΜΝ για τους αποστράτους του Π.Ν. που αποχώρησαν μέχρι τις 31/12/2016

capture.png
1786354076922-979824965-capture.png

Πηγή: ΜΤΝ.

(*)Για το έτος 2025 η τιμή μεριδίου έχει καθοριστεί στο ύψος του 1,74 ευρώ.

Τα μερίσματα του ΕΚΟΕΜΝ για τους αποστράτους του Π.Ν. που αποχώρησαν από 1/1/2017 (νέο μισθολόγιο)

1786354150139-402719976-capture.png
1786354179718-17238288-capture.png

Πηγή: ΜΤΝ. (*) Για το έτος 2025 η τιμή μεριδίου έχει καθοριστεί στο ύψος του 1,74 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:38ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή που «αγαπά» το δέρμα: Οι τροφές που καθυστερούν τα σημάδια της γήρανσης

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλάκης: «Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται» – Η απάντησή του για τις συμβάσεις των €9 εκατ. της Datamed

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε τετραμελή οικογένεια, παρασύροντάς την με «μαϊμού» τροχαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» από φίλους και συναδέλφους - «Αυτός δεν μας χρωστούσε τίποτα, μας τα έδωσε όλα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικά πάρκα στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα και της Πυροσβεστικής - Ελέγχονται οι άδειες

17:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και η ατάκα με τον Μαρξ

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

16:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινηματογραφική καταδίωξη των «κομάντο» του Λιμενικού - Έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: "Αστεία η δήλωση ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα"

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

15:55NEWSBOMB

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

12:59TRAVEL

Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

11:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγε στοιχειωμένος από τους δαίμονές του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Λίαμ Πέιν - Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες από τις τελευταίες του ώρες

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους - Οι εκδηλώσεις σε μνημεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ