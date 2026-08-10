Φωτιά στον Κουβαρά: Βελτιωμένη η εικόνα του μετώπου - Επιχειρούν 197 πυροσβέστες

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το πρωί της Δευτέρας δείχνει βελτιωμένη εικόνα, αλλά συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης με 197 πυροσβέστες και 9 εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά κατέκαψε πτηνοτροφική μονάδα και κινείται σε δύσβατο ορεινό όγκο με ισχυρούς ανέμους.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην προστασία πολιτών, εκκένωση οικισμών, ρύθμιση κυκλοφορίας και υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο Δήμος Σαρωνικού έχει θέσει σε ετοιμότητα μηχανισμούς για υποστήριξη κατοίκων και ζώων, ενώ ισχύουν κυκλοφοριακές εκτροπές σε σημεία κοντά στη φωτιά.

Η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Red Code) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού, στον Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.

Όπως αναφέρει και ο Δήμος σε ανακοίνωσή του: «Σταθερά βελτιωμένη παραμένει η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας καθώς και η Πυροσβεστική παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς».

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 εναέρια μέσα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Κάηκε πτηνοτροφική μονάδα

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Στις φλόγες παραδόθηκε πτηνοτροφική μονάδα στον Κουβαρά Αττικής, από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το πρωί της Δευτέρας. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυροί προκαλώντας τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία άρχισε να καίει την πτηνοτροφική μονάδα λίγο μετά την εκδήλωσή της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ήχησε το 112 για εκκένωση

Σημειώνεται ότι, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, καίγοντας κοντά σε οικίες. Γρήγορα εστάλη από την Πολιτική Προστασία μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ λίγο αργότερα εστάλη και μήνυμα για εκκένωση προς τα Καλύβια Θορικού.

«Αν γυρίσει ο αέρας δεν ξέρουμε τι θα γίνει»

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, χαρακτήρισε τον αέρα «τρελό», καθώς, όπως είπε αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, το μεγαλύτερο κομμάτι των εκτάσεων που καίγονται είναι καθαρισμένες, με τον δήμαρχο να αναφέρει ότι «βοηθάει το γεγονός ότι δεν έχει χόρτα».

Ο κ. Λουκάς τόνισε ότι ο δήμος βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει με όποιον τρόπο μπορεί, ενώ ήδη έχει στείλει δυνάμεις στο σημείο, με τη φωτιά να βρίσκεται στα όρια του Κουβαρά που ανήκει στον δήμο Σαρωνικού με την Κερατέα που βρίσκεται στον δήμο Λαυρεωτικής.

Τέλος, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι πολύ μακριά από το μέτωπο της φωτιάς υπάρχουν κατασκηνώσεις, ωστόσο αν γυρίσει ο αέρας «δεν ξέρουμε τι θα γίνει» και για αυτό «είμαστε σε ετοιμότητα». «Αν ο αέρας αλλάξει φορά, όλα είναι πιθανά», επεσήμανε.

Στον Κουβαρά ο Τουρνάς

Στον Κουβαρά μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία.

«Στόχος να μην επεκταθεί η φωτιά»

Μιλώντας στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε ότι «στόχος είναι σε πρώτο χρόνο να μην επεκταθεί η φωτιά και σε δεύτερο χρόνο να οριοθετηθεί».

«Με τις καταθέσεις και τους αυτόπτες μάρτυρες που είναι στην περιοχή θα βρούμε ποια είναι η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι», συμπλήρωσε.

Και η ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει στην επιχείρηση στον Κουβαρά

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται και οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή του Κουβαρά. Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περιοχή έχουν διατεθεί και επιχειρούν συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα από Υπηρεσίες Τάξης, Άμεσης Δράσης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνδράμουν:

Στην προστασία των πολιτών

Στην εκκένωση οικισμών

Στη ρύθμιση της κυκλοφορίας

Στη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Ο Δήμος Σαρωνικού έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση και ετοιμότητα όλους τους μηχανισμούς του, και σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, όχημα του Δήμου βρίσκεται επί της οδού Αγ. Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά, για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων.

Παράλληλα, το κτήριο της Κοινότητας Καλυβίων επί της Πλατείας Ευαγγελιστρίας, θα παραμείνει ανοιχτό για κάθε δημότη που έχει ανάγκη, ενώ το Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στην οδό Δασκάλου Καμπά είναι ανοιχτό για τη διάσωση των ζώων. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση για εθελοντές που μπορούν να συνδράμουν στον συγκεκριμένο χώρο για τη φύλαξη των ζώων.

Διακοπές κυκλοφορίας

Λόγω της φωτιάς διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

Επί της Λ. Σουνίου από το ύψος της Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Αγ. Στυλιανού.

Επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Σε κατάσταση Red Code σήμερα η χώρα

Κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, οι ακόλουθες περιοχές τίθενται σήμερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Οι περιοχές σε Red Code:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε επίσης