Φωτιά στον Κουβαρά: Βελτιωμένη εικόνα - Επί τόπου ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς

Καλύτερο το μέτωπο της φωτιάς στον Κουβαρά - Κάηκε ολοσχερώς ποιμνιοστάσιο

Χρύσα Γρίβα

Φωτιά στον Κουβαρά: Βελτιωμένη εικόνα - Επί τόπου ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία, είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά που ξέσπασε το πρωί, σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου.

Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες.

[388884] ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)
Πυρκαγιά στη περιοχή Κουβαρά Αττικής. Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
[388884] ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)
Πυρκαγιά στη περιοχή Κουβαρά Αττικής. Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
[388884] ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)
Πυρκαγιά στη περιοχή Κουβαρά Αττικής. Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

[388884] ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)
Πυρκαγιά στη περιοχή Κουβαρά Αττικής. Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

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