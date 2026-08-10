Φωτιά στον Κουβαρά: Βελτιωμένη εικόνα - Επί τόπου ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς
Καλύτερο το μέτωπο της φωτιάς στον Κουβαρά - Κάηκε ολοσχερώς ποιμνιοστάσιο
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Βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία, είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά που ξέσπασε το πρωί, σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου.
Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες.
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