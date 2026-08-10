Οι διαφορές του σημερινού Τσίπρα με εκείνον του 2015 - Τι απαντάει για το «Μαδούρο της Μεσογείου»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επισημαίνει ότι η διαφθορά συνδέεται άμεσα με την ακρίβεια και επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Προτείνει αλλαγές στο ρόλο της ΔΕΗ για την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και την αντιμετώπιση ολιγοπωλίων, καθώς και μέτρα για τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και την ανάπτυξη προσιτής στέγης.

Συγκρίνει τη σημερινή πολιτική του στάση με εκείνη του 2015, αναγνωρίζοντας τις παγίδες της εξουσίας και την ανάγκη ισορροπίας απέναντι σε προσωπικές αδυναμίες.

Αντιμετωπίζει τις επικρίσεις για τη πολιτική του τοποθέτηση, δηλώνοντας ότι οι αντίθετες κατηγορίες που δέχεται υποδηλώνουν ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Snapshot powered by AI

Επίθεση στην κυβέρνηση εφ’ όλης της ύλης εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας στο πρώτο μέρος της μεγάλης συνέντευξής του στο in.gr, βάζοντας στο επίκεντρο τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης, τη διαφθορά, την ακρίβεια, την ενέργεια και τη στεγαστική κρίση. Παράλληλα, αναφέρεται στη νέα πολιτική του διαδρομή και στις διαφορές που, κατά τον ίδιο, υπάρχουν ανάμεσα στον σημερινό Τσίπρα και σε εκείνον του 2015.

Η συνέντευξη θα δημοσιευτεί σε τρεις συνέχειες. Αυτό είναι το πρώτο μέρος, ενώ το δεύτερο θα δημοσιευτεί την Τρίτη 11 Αυγούστου και το τρίτο την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Μάλιστα, προαναγγέλλοντας τη συνέντευξη με ανάρτησή του, αναφέρθηκε στον Ουμπέρτο Έκο και στη γνωστή παρατήρηση ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη έρχεται να τον διαψεύσει.

«Ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης, με αναφορές στις υποκλοπές, στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας μάλιστα ότι είμαστε «ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίζεται τόσο όσο εμείς από τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» υποστηρίζει.

«Από την άλλη βλέπει κανείς και λέει καλώς που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί» σημειώνει, για να καταλήξει ότι «εδώ δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς».Ιδιαίτερη θέση στη συνέντευξη έχει η σύνδεση της διαφθοράς με την καθημερινότητα των πολιτών και την ακρίβεια.

«Αν το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο είναι η ακρίβεια» λέει ο Αλέξης Τσίπρας, «η διαφθορά είναι επίσης το δεύτερο κρίσιμο μέγεθος που αφορά την ελληνική κοινωνία, όχι μονάχα στο ηθικό της σκέλος. Διότι αφαιρεί κρίσιμους πόρους. Η διαφθορά και η ακρίβεια είναι δίδυμα αδελφάκια, διότι ένα μεγάλο μέρος της ακρίβειας οφείλεται και σε αυτή τη διαφθορά».

Και συνεχίζει:

«Κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο για να πηγαίνει σε μίζες ή σε απευθείας αναθέσεις είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο σχολείο. Είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο νοσοκομείο».

«Εχθρός είναι τα πολύ ισχυρά συμφέροντα»

Στο οικονομικό πεδίο ο Αλέξης Τσίπρας βάζει στην πρώτη γραμμή το υψηλό κόστος ζωής, με τρεις βασικές εστίες: την ενέργεια, τα τρόφιμα και τη στέγη. Κάνει λόγο για «τρομακτική αισχροκέρδεια» και απορρίπτει την αντιμετώπιση του προβλήματος αποκλειστικά μέσω επιδομάτων και έκτακτων ενισχύσεων.

Για την ενέργεια παρουσιάζει ως κεντρικό στοιχείο της πρότασής του την αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ, ώστε να λειτουργήσει ως εργαλείο αποκλιμάκωσης των τιμών. Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη σύγκρουσης με ολιγοπωλιακές πρακτικές και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

«Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εχθρός ή αντίπαλος. Εχθρός ή αντίπαλος είναι οι καθεστηκυίες λογικές και βεβαίως τα πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία θα αντισταθούν σε ένα τέτοιο σχέδιο».

Αντίστοιχη είναι η προσέγγισή του και για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Προτείνει Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών, ώστε να παρακολουθείται η διαδρομή των προϊόντων από τον παραγωγό μέχρι το ράφι και να ελέγχονται τα περιθώρια κέρδους σε κάθε στάδιο.

Στο μέτωπο της στέγης προτείνει ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τέλος στη Golden Visa όταν συνδέεται με την αγορά κατοικίας, αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής στέγης. Τον συνολικό οικονομικό στόχο τον συνοψίζει στην ανάγκη ταυτόχρονης αύξησης των εισοδημάτων και μείωσης του κόστους ζωής.

Σύγκριση με το 2015

Η συνέντευξη έχει, ωστόσο, και πιο προσωπικές αναφορές στην πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Συγκρίνει τη σημερινή περίοδο με εκείνη του 2015 και μιλά για την εμπειρία που απέκτησε από τη διακυβέρνηση, αλλά και για τις παγίδες που συνοδεύουν την πολιτική και την άσκηση εξουσίας.

«Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν σειρήνες. Σε όλα τα ταξίδια υπάρχουν σειρήνες, οι οποίες κυρίως είναι μέσα μας. Η ματαιοδοξία, πολλές φορές η έλλειψη αίσθησης του βάρους, το να πατάει κανείς στο έδαφος, ο ναρκισσισμός σε πολλούς ανθρώπους, είναι σειρήνες τις οποίες κανείς πρέπει να τις κουλαντρίσει, να τις ισορροπήσει».

Παράλληλα, απαντά και στις διαφορετικές κριτικές που έχει δεχθεί για τη σημερινή πολιτική του τοποθέτηση.

«Η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές» λέει ο Αλέξης Τσίπρας, «μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση».